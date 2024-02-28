湖北漢為幫人被撞重傷　申見義勇為卻因｢未達可歌可泣程度｣遭駁回

湖北荊州65歲男子張少模去年4月回家期間，遇到2人倒地不起，於是出手相助，卻被一輛汽車撞成「植物人」。事後，其兒子張先生向有關部門提出「見義勇為」申請，但大半年過去了一直未獲批，審批者還稱張少模做的事「沒達到可歌可泣的程度」。對此，張先生不服，決定向媒體控訴。



事緣2023年4月7日晚，張少模如常做完推車生意，收攤回家，期間遇到兩名乘電動單車的路人突然倒地不起，於心不忍下遂上前攙扶，結果被車撞，最後變成了「植物人」，重傷一級，目前急需救治。

事後，肇事者陳某某被刑拘。雖然事發時沒有其他目擊者，不過其中一名倒地傷者黃先生在警方詢問筆錄中作證，指自己摔倒過後，就有路人過來幫助扶起他們。案件去年12月在湖北省公安縣開庭，法院審理認為，陳某某應於判決書生效之日起10日內賠付原告張少模961836元（人民幣．下同）。

不過這筆賠付款，張先生和母親只等到了11萬元，且已全部用在治療上，加上另外又花了15萬元，他們一家實在是無力承擔，只好在過年期間先把張少模從醫院接回家中。張先生表示，現時父親躺在病床上已無固定收入，母親也辭掉工作，每天24小時照顧父親，自己身體接近崩潰，兩老目前所有的開支均由他一人承擔，「我每月還需要償還房貸」。

而令張先生更加不忿的是，即使所有證據都指向父親救人，但他從去年4月至今為父親申報見義勇為，卻一直不能審批下來，理由是根據他們的條條框框評不上，「他們說，我父親做得不是那種轟轟烈烈的大事，沒達到可歌可泣的程度」。

即使所有證據都指向張少模救人，但申報見義勇為卻遲遲不獲審批。圖為法院判決書截圖。（瀟湘晨報）

然而，經網上查閱了大量資料，他發現，其他類似案例都成功評上了，哪怕只是輕微骨折的。周一（26日），張先生又一次撥打湖北荊州市的政務服務熱線，請求盡快認定父親為見義勇為人員，但獲回覆見義勇為確認工作由公安機關負責，因此，縣委政法委將此訴求件轉交由縣公安局處理。而據張先生所知，此前荊州市見義勇為的認定一直由當地政法委負責，但去年4月下旬起，他攜同證據去公安縣政法委提交申請，多次被口頭駁回。

對於為父親申請見義勇為卻遲遲審批不過，張先生百思不得其解，「我父親去年已經64歲，在這個年紀看到別人倒在地上，還能勇敢地站出來……做好事為什麽會這麽難？」

事件亦引起網民討論，有人質疑這彷彿不倡導做好事了，「不要叫幫助別人的人寒心」，亦有人諷刺，「是傲慢的官威還是官威的傲慢」。