嬰幼兒患癌體內有腫瘤？　醫生稱與遺傳、環境、飲食有關

今年6月，未滿2歲的女童小何（化名），在浙江寧波市婦女兒童醫院切除惡性腫瘤。

對於嬰幼兒會患癌、體內有腫瘤，醫生介紹，這與遺傳、環境和飲食有關，由於早期症狀不明顯，加上患兒無自述能力，因此被發現時往往已到癌症中晚期。



《寧波晚報》報道，小何因為經常哭鬧，家人於是帶她到市婦兒醫院兒科就診，當時她剛滿周歲。由於檢查時她一直哭鬧，醫生便建議做電腦斷層掃描檢查，結果發現顱內有病灶。

寧波市婦女兒童醫院小兒外科副主任醫師諸建明介紹，女童入院時，其顱骨骨骼已被侵蝕性破壞，呈蟲絲狀、蜂窩狀，初步判定是神經母細胞瘤，且已經腦轉移。神經母細胞瘤是一種惡性程度較高的小兒實體腫瘤。

諸建明表示，嬰幼兒患癌、有腫瘤，與遺傳因素、環境影響和飲食有關。（寧波晚報）

據介紹，兒童惡性腫瘤包括血液腫瘤及惡性實體腫瘤，但大眾普遍認識以白血病為主的兒童血液腫瘤，但事實上，兒童實體腫瘤占兒童惡性腫瘤發病率的50%以上。

諸建明指出，嬰幼兒體內有腫瘤，與遺傳因素、環境影響和飲食有關。胚胎發育過程中，若出現某個變異，或者受不良因素影響，導致細胞的分化潛能發生障礙，沒有正常分化或分化停止，出生後就容易導致腫瘤。

兒童腫瘤早期症狀多為不明原因的發熱、淋巴結腫大以及腹部腫塊等等，症狀不典型，不明顯，加上嬰幼兒沒有自述能力，導致很多實體腫瘤容易被忽視，發現時往往都已經是中晚期。另外，很多父母都不相信孩子會有腫瘤，即便有明確的診斷也不肯相信，到處求醫確診，結果耽誤治療。

據介紹，兒童癌症發病是有規律可循，3歲左右是各種母細胞瘤的發病高峰。（寧波晚報）

院方透露，該院每年收治的惡性實體腫瘤患兒將近60人，大多是1至7歲的嬰幼兒和兒童。 腫瘤以神經母細胞瘤佔比最高，大約30%；其後為腎母細胞瘤，佔比25%。此外，還有肝母細胞瘤、橫紋肌肉瘤等。

據介紹，兒童癌症發病是有規律可循，3歲左右是各種母細胞瘤的發病高峰；6歲後，兒童進入相對安全期，12至14歲則是骨肉瘤和淋巴瘤的高峰期。

諸建明稱，針對兒童腫瘤的發病規律，建議家長在子女出生後，幼兒園入園前及上小學前，分別帶他們做超聲波檢查，若有惡性實體腫瘤，基本上都能早期發現。