小心地滑｜回南天濕漉漉　深圳120單日接近50人因跣倒受傷求助

踏入回南天，香港連日的相對濕度高達95%，廣東多地也進入「潮濕」模式，大批網民在社交平台上分享家中情況，內地女演員藍盈瑩更發文稱「真沒見過廣東回南天，嚇我一大跳，我以為漏雨了」。



不少網民在社交平台分享，近日家中猶如水簾洞般，地板、牆壁不斷出水，到處都濕漉漉，不少人更因地滑而跣倒。據深圳120調度數據顯示，3月5日截至下午5時的數據，共有47人因地面濕滑摔傷打120求救，其中以20歲至59歲的患者最多，有30人。

回南天是一種天氣返潮現象，一般出現在春季的2、3月份，主要是因為冷空氣走後，暖濕氣流迅速反攻，致使氣溫回升、空氣濕度加大，一些冰冷的物體表面遇到暖濕氣流後容易產生水珠，當露點溫度高於或等於地板溫度時，就發生回南天。

據介紹，有2種情況可緩解和結束回南天。一是冷性緩解，新的冷空氣再度影響，趕跑暖濕空氣，室外氣溫降低，空氣的露點溫度低於室內地面等物體溫度，回南現象結束。

二是暖性緩解，暖空氣持續影響，室內包括地板、牆壁等物體溫度逐日上升，與外部空氣的露點氣溫持平甚至超過露點氣溫，回南天緩解或結束。由於地板、牆壁等氣溫回升會比較慢，此過程時間會相對較長。

2種情況可緩解和結束回南天。（微博＠廣東天氣）

冷空氣可謂結束回南天的「速效藥」，雖然本次回南天威力大，但值得開心的是，冷空氣已經悄悄來到。3月5日夜間開始，冷空氣自北向南擴散影響廣東，3月6日日間將抵達沿海影響全省，北風加大，回南天逐漸緩解。

據廣州天氣預報，3月5日有一股新冷空氣來襲，北風加大，受此影響，廣州氣溫下降，要轉陰冷天氣。另據深圳天氣預報，料3月6日、7日受新一股冷空氣影響，陰天為主，有零星小雨，回南天逐漸緩解；展望3月8至10日的雲量較多，體感陰涼。

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雖然難以阻止回南天到來，但也有一些「小貼士」可降低家中受濕氣影響。一是關閉門窗，做好室內防潮，防止室外暖濕氣流進入，將廚房門和廁所門關上，並打開抽氣扇，以免水汽綿延，也可以在家門口鋪上紙箱或報紙，減少鞋從街外帶水氣回家。

二是做好衣物防潮除濕，杜絕細菌滋生。回南天的溫濕度利於細菌生長繁殖，衣物易發霉，所以更要注意衣物防潮衛生。盡量少洗衣服，多備內衣物，避免衣服晾不乾或發霉。

三是做好家電防潮除濕，避免短路。定期檢查、維修家中電器、線路，家用電器使用完畢後應及時切斷電源。保證家電的使用頻率，利用電器通電後產生的熱量對電器內部進行除濕。對容易泡水的電線，應採取遷移、架空等防護措施，在潮濕、高溫、腐蝕場所內，要用套管布線，嚴禁明線外漏。

四是謹防滑倒，注意安全。回南天路面濕滑，容易滑倒，外出或經過走廊時要注意地面潮濕，小心行走，防止滑倒，尤其是長者和小孩，建議穿防滑鞋。