有片｜秦嶺｢時光隧道｣分界南北方　進入時綠意盎然出來時白雪皚皚

中國南北方以秦嶺作為分界線，日前，一名男子由南向北駕車，穿過秦嶺雁鵝山隧道，竟拍攝到由綠意盎然「秒變」白雪皚皚的壯麗景色，十分震撼。



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綜合內媒報道，重慶一男子駕日前在網絡上載影片，影片中，他駕車經過雁鵝山隧道，進入隧道前道路兩旁樹木繁茂，駛出隧道後竟「秒變」冰雪世界。

該男子稱，穿越秦嶺的隧道特別多，他一直都在嘗試拍攝，在雁鵝山隧道拍攝成功了，「秦嶺不愧是中國的南北分界線」。

據了解，雁鵝山隧道位於巫溪縣境內，地處大巴山區腹地，緊鄰秦嶺。秦嶺作為中國南北分界線，與巴山山脈共同影響南北兩側的氣候，即使兩地距離很近，但因所處地形不同，也會呈現出不同的天氣。

此外，秦嶺還是南北方地理、氣候、資源差異的分割線。氣候不同、水土不同，飲食、建築、交通等社會生活習慣不同，久而久之演變成了社會整體風俗習慣的不同。

網民點睇：

「好像時空隧道。」

「真的是好漂亮呀，有時間真的可以去看一看。」

「確實讓人感到非常的神奇，這變化的也太快了。」

「每年冬天從重慶穿越終南山隧道都會體驗一把南北變裝。」

「南國秦嶺，一隧過南雪北嶺。壯觀非常，實為天然分界線。」

