廣東多地開啟回南天模式　網民熱議紛曬圖　最長或還將持續一周？

本港近日迎來回南天，天文台表示今日（1日）濕度達到100%。廣東多地也開啟回南天「潮濕」模式，許多網民紛紛曬出相關圖片，討論「回南天是南方人的一生之敵」「連天花板都在滴水」等。氣象台預計，本輪廣東回南天或還將持續一周。



在內地社媒平台，許多廣東網民曬出相關圖片，室內玻璃窗布滿水汽，地板、天花板等潮濕滴水，室外天氣一片霧濛濛，十分潮濕。

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「回南天」相關話題也迅速引發網民討論。不少網民調侃「冷熱都能忍，但回南天絕不能忍」「回南天是南方人的一生之敵」「好像住在水簾洞」等等：

受不了了回南天，每天走路和滑冰似的



廣州回南天了，樓內窗戶和牆壁都濕漉漉的，像水簾洞



回南天就是南方人的噩夢



和回南天搏鬥的我想成為古希臘掌管天氣的神



冷熱能忍，絕不能忍的回南天



回南天搞得我彷彿住在沼澤地



你就回南天出門吧，一出門摔一個屁股墩



昨晚拖的地，早上還是濕的，都可以當鏡子用了



根據廣東省及各地市氣象部門監測，「回南天」已在1月29日下午起開始在廣東部分地方出現，截至1月30日上午有所蔓延。按現有氣象資料預計，2月2日「回南天」現象在廣東或有所緩解；但要進一步緩解潮濕天氣，可能要等相對明顯的冷空氣南下。

廣東多地開啟回南天模式。（廣東天氣）

目前，廣東大部早晚氣溫較低、有霧，粵北多弱降雨。氣象部門提醒市民需繼續注意保暖和交通安全，謹防呼吸道和心腦血管疾病，燃煤取暖需注意防範一氧化碳中毒。回南天地板濕滑，同時需注意防潮防滑。