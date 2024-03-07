被賦予｢數字生命｣的逝去女兒、已故父親　AI｢復活｣正重塑人類倫理

音樂人包小柏用AI換臉技術「復活」離世的女兒；內地男子用Ai換臉「復活」病逝父親寬慰奶奶......近期AI換臉術引發關注，用此技術「復活」親人為這一技術賦予新的意義，亦可能引發新的倫理爭議。

對此，內媒《澎湃新聞》發評論認為，新的科技蘊含的社會和倫理價值，有著很大的正面意義，無法被忽視。AI技術將重塑人類的倫理觀念。



過去，AI換臉技術常被使用在影視劇中，不過近期該技術再度引發關注。台灣音樂人包小柏的女兒過世後，他十分思念，便利用AI技術，使女兒在數字世界「復活」。不僅可以唱歌，還能對話。原本天人永隔的親人，竟透過數字AI實現互動，畫面感人。

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在遼寧，一名男子的父親因病離世，但全家人為了不讓奶奶過於傷心，一直隱瞞這個悲痛的事實。為了緩解寬慰奶奶的思念，男子決定模仿父親的模樣，利用AI換臉技術，將自己的面容替換成父親，彷彿讓父親「復活」一般。男子也通過這種方式，緬懷父親，向過去告別。

對此，有網民表示，這是AI最大的意義，亦認為這是人類「數字生命」的啟動時刻。但也有網民擔憂，AI換臉技術若自此之後發生濫用的情況，是否會出現法律爭議、倫理問題。

據《澎湃新聞》報道，南京一個5人的AI技術團隊，已在半年多中，幫助600多個家庭實現「在線團圓」。可見AI「復活」親人、撫慰人心，有市場有需求，而其所蘊含的積極意義亦無法被忽視。

報道評論表示，新技術的誕生，被非法應用是必然過程，比如AI換臉淫穢影片、換臉傳播虛假信息等，但這亦可被視為檢驗技術成熟的必經之路。尤其在經歷各種AI詐騙事件以後，AI技術的社會價值正在浮出水面——「復活」已故親人只是其中一項。

評論認為，AI技術可以運用在影視行業、安防領域、教育展覽行業、醫療領域等等。雖然AI技術會打破真實和虛擬的邊界，使人類的存在「失真」，且「復活」親人可能引發人類情感和倫理方面的爭議。但是在漫長的歷史長河中看，技術的進步會逐漸消解爭議，重塑人類新生活、新價值、新倫理。

為了保障這種數字技術，除了運用現有的法律外，還要出台新規則補充漏洞，形成新領域的規則體系。通過漸進式的規則補充，給受害者提供補償，也給行業發展留足空間。