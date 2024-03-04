AI換臉｜Deepfake扮上司騙走港公司2億　專家教「手按這裏」破解

隨著人工智能迅速發展，越來越多與之相關的犯罪案件產生，尤其是透過「AI換臉」進行詐騙的案例尤為多數。有內地科技專家就提醒民眾，要識破這種伎倆，請對方「按壓鼻子」就可看出端倪。



近期香港警方公布了一宗多人 「AI換臉」詐騙案，一家跨國公司的香港分部職員，受邀參加總部發起的「多人視訊會議」，並在會議中按照與會人員要求，將2億港幣分成15次，轉帳到5個不同銀行帳戶。

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中國網絡空間安全協會人工智能安全治理專委會專家薛智慧介紹，「AI換臉」包含三大核心。

首先，有心人士會利用演算法，辨識影片中的人臉，並提取眼睛、鼻子、嘴巴等關鍵五官特徵。

接著，這些特徵會和人臉進行配對、置換、融合，最後再加上經過合成的聲音，提高影片的逼真程度。

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專家提醒，在進行視像通話時，民眾如果心生疑慮，可以要求對方在臉部前面揮手，經過AI換臉的面部數據可能因此受到干擾，出現晃動、閃現等異常情況。

中國科技大學網絡空間安全學院執行院長俞能海也給大家提供一個妙招，可以讓對方做「按壓鼻子、捏臉」等行為，真人的五官按壓後會變形，AI生成的則不會。

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除了這些小技巧，要從根本做起，其實是民眾平常就要有保護好個人資料的安全意識，尤其是人臉、聲紋、指紋等關鍵特徵。

除此之外，養成良好的上網習慣，不登錄來路不明的網站，都是對自己的多一層保障。

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