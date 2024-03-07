三八婦女節｜重慶觀音橋女權標語被撤下　網民不解：哪一句敏感？

3月8日是國際勞動婦女節（三八婦女節），位於重慶江北區觀音橋的龍湖北城天街發起「WOMEN 我們說」特別企劃，為許多指涉女性的詞彙正名，包括「『名媛』指出身高門、才貌雙全的女性」、「「『小姐』是對未婚女性的尊稱」，更呼籲大眾正視三八婦女節「不是女神節，不是女王節」，拒絕女性詞語污名化，鼓勵女性「你不一定要成為玫瑰、你是自己喜歡的樣子」，企劃案在內地網絡得到許多好評。



不料卻該文案疑似被舉報，目前所有標語全部被置換。有內地網民懷疑是受到男性的舉報，更稱「被撤了更具現實意義了，道阻且長」。亦有消息認為，「我想要自由，平等，這是人權，不是女權。」等標語過於敏感，才會被撤下。



據了解，重慶北城天街攜手入駐商家共同打造了一系列女性詞語反污名化文案，並在商場的星座廣場斑馬線及大屏、洋河大道花池燈箱、A館LG場內吊幔以及部分衛生間鏡面均打造了線下裝置，將商場的內外空間變成女性議題的傳播載體，用強烈的視覺衝擊，讓女性真正的聲音被聽見。

標語包括重申婦女節意義：「『婦女節』是紀念各國婦女百餘年來爭取和平、平等、發展的節日」、「不是女神節，不是女王節，是三八婦女節」、「三八是為了慶祝婦女團結和解放的日子」

拒絕污名化女性詞彙的標語則包括：「『名媛』指出身高門、才貌雙全的女性」、「『小姐』是對未婚女性的尊稱」、「『小仙女』指可爱、漂亮、心地善良的小女生」、「『娘』指女性長輩或老年婦女」、「『聖母』指有神通、有地位的神話女性」、「『女司機』資料顯示，截止2019年男性駕駛員2.98億，女性駕駛員1.37億，交通事故肇事被告人中，男性比例94.6%，女性佔比為5.4%」

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此外，也有鼓勵女性、實踐女權的標語，包括：「粉色不是軟弱，一樣可以是力量」、「婦女能頂半邊天」、「你不一定要成為玫瑰，你是你自己喜歡的樣子」、「我想要自由，平等，這是人權，不是女權」、「沒有哪個領域是性別專屬」、「沒有哪個領域是性別專屬。」

重慶北城天街標語受到許多好評，有評論認為，認為婦女節文案從女性的視角出發，並真正地尊重她們，不盲目追隨潮流，表示真誠的尊重與理解，讓婦女節營銷回歸本質。

據了解，3月4日，重慶觀音橋北城天街所有標語被全部置換，變成都是商業廣告標語，引發網民討論。有網民指控是有男性舉報標語敏感有引戰的嫌疑。不過官方並未公布是否收到舉報以及撤下的原因。亦有網民諷刺，「這個標語被撤下的那一刻，才真正完整了這個藝術作品。」

網民點睇：

「被撤下的那一刻藝術完整了，最好的宣傳。還是那句話，no uterus，no opinion.」

「明明說的全都是關於女性的話題，其他性別的為什麼會破防呢？到底關他們什麼事了呢？ ​」

「為什麼？說是用詞不當被投訴了，請問那個詞不當了？戳到誰敏感的小心臟了？」

「不能有標語但是卻能有充滿消費主義陷阱的廣告，而真正為女性謀福利的事情要撤掉，不會還以為婦女節就是要消費要變成女神節女王節吧？」

「前兩天去天街時候拍下照片，發到某個考研群時候就有人反駁文案，當時就還在和朋友打趣這都有人破防嗎，現在標語被替換，甚至沒留到3月8日。」

