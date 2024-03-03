三八婦女節｜退休反成「退而不休」照顧者　出遊大計變遊醫院陪診

退休前已是母親主要照顧者的小玲，現在更要照顧因截肢行動不便的胞兄，和患上長期病患的丈夫。她本來計劃退休後與丈夫經常去旅行，惟最終卻要經常陪親人去醫院，亦因擔心財政儲備而需減少外出用膳或娛樂。



香港基督教女青年會就退休婦女的生活狀況作調查，發現一半受訪「50+」退休婦女平均需用近6小時照顧家人，有八成退休婦女皆有病患在身；於「一般健康問卷」量度受訪者的精神健康狀況中更有逾半受訪者情緒出現困擾，亮起紅燈。



香港基督教女青年會就退休婦女的生活狀況作調查，發現一半受訪「50+」婦女平均需用近6小時照顧家人。（香港基督教女青年會提供圖片）

退休婦女日花6小時照顧家人 六成感個人時間及空間減少

女青於去年12月至今年1月，以問卷形式訪問930名50至70歲的退休婦女的生活狀況。調查發現有一半「50+」婦女在退休後需要照顧家人，包括伴侶、父母、子女等，而其每日平均照顧時間約為5小時42分鐘，接近一天的四分之一。

調查指，「50+」退休婦女照顧者遇到的問題首六位，包括近六成（57.4%）受訪者覺得個人時間及空間減少、逾半（51.2%）受訪者感到身體疲累、49.6%受訪者感到精神疲累，另有四成受訪者會面對「情緒因家人意見不合而有波動」及「日常生活習慣被迫改變」，34.5%感「財政負擔很重」。

半數受訪婦女情緒出現困擾 四分三憂財務儲備不足

調查顯示，有80.6%「50+」退休婦女有病患在身、86.8%稱受痛症困擾。女青指，是次調查加入了「一般健康問卷（GHQ-12）」量度受訪者的精神健康狀況，當中53.2%得到13分或以上，代表情緒出現困擾，亮起紅燈。

在財務方面，調查可見有74.0%人擔憂財務儲備不足，53.7%認為自己的退休金不足夠，40.1%生活水準不如從前，當中只有38.3%受訪者表示有儲備退休金，故她們亦殷切希望得到社會上更多支援，包括有逾半受訪者（50.1%）望可得生活津貼；三成多受訪者望可得生活津貼照顧者津貼（35.7%）、交通津貼（34.8%）及增加照顧者資訊（32.3%），另有27.3%受訪者望增加日間／住宿暫託服務。

照顧者小玲：責任不知為何必然落在女性身上

照顧者小玲表示，在退休前已是其媽媽的主要照顧者，及後因其中一名哥哥因截肢行動不便，要經常請假陪哥哥到醫院複診，甚少得到其他兄弟的支援。去年丈夫確診長期病患，遂決定退休照顧對方，但同一時間仍身兼哥哥的照顧者。

她說退休生活與預期有落差，照顧者的責任不知為何好像必然落在女性身上。她本來計劃退休後與丈夫經常去旅行，現在卻是經常陪親人去醫院，而且亦擔心財政儲備，是否足以應付突如其來的醫療開支，只好減少外出用膳或娛樂。

女青服務總監：華人社會「性別定型」令婦女須當照顧者

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲表示，女性在華人社會的傳統中一直肩負照顧家人的重任，「性別定型」令她們逼不得已當上照顧者，退而不得「休」，間接忽略自己身心健康，建議及早與家人就家庭分工及照顧責任而坦誠溝通。

她指目前社區上有不少支援照顧者的服務，包括送飯、上門清潔、復康運動等，但很多婦女都是當伴侶或親友需要照顧時，才「臨急抱佛腳」到處尋找相關支援，建議提早了解社會資源及支援網絡。

她續指，財政亦為婦女帶來壓力，原因是自身的退休開支之外，高齡化人口令她們預期照顧長輩的開支上升，導致退休後不敢過度消費，生活質素受影響。她建議「50+」婦女可參加社福機構如Y Evergreen 女青賽馬會樂齡活學中心專為退休人士而開辦的理財課程，學會如何運用退休金，達至退而不「憂」。

女青連續15年辦三八婦女節活動

本周五（3月8日）是三八國際婦女節，女青將連續第15年舉辦「ChariTea棗點愛慈善計劃」，在街上指定地點免費派發紅棗茶包，提醒公眾關顧女性。其他派發點還包括屈臣氏、唇茶Tea Only茶飲店、彩豐、三聯書店、中華書局、商務印書館的指定門市，以及女青服務單位，派發詳情可瀏覽棗點愛主題網站。