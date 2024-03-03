三八婦女節女性半價！深圳世界之窗、錦繡中華等多景區優惠一文睇

隨著3月8日（星期五）國際婦女節臨近，深圳世界之窗、錦繡中華等景區發布優惠活動慶祝節日。



深圳觀瀾海洋世界在3月全月推出69元（人民幣，下同）「女士票」，可打卡面積超過10000平方米的海底世界，看遍上萬種海底生物，享受十大海洋主題和夢幻海洋劇場。

地址：深圳市龍華區觀瀾高爾夫大道13號

地鐵：地鐵4號線-觀瀾湖-A出口（注意，為「觀瀾湖站」）



世界之窗、錦繡中華、青青世界等景區推出「女性專屬全日優惠門票」以低至半價的優惠享受全日門票。限定於3月8日至3月10日期間使用。可於微信小程序搜索景區，查看門票購買詳情。

世界之窗：110元搶購價值220元的門票

地址：深圳市南山區深南大道9037號

地鐵：搭乘地鐵1號線或2號線至深圳之窗地鐵站I出口步行358米



青青世界：40元「女士全天票」，適用於1.5m以上或成年的女性使用

地址：深圳市南山區月亮灣青青路1號青青世界

地鐵：地鐵5號線荔灣站B出口



錦繡中華：69.9元「特惠單人全天票」

地址：深圳南山區深南大道9003號

地鐵：地鐵1號線「華僑城」站D出口



位於寶安區的深圳歡樂港灣摩天輪推出80元「摩天輪婦女節女士專屬票」，2月28日開始搶購，3月8日至3月10日期間可用。打卡亞洲最大的摩天輪，俯瞰深圳美景。

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣內

地鐵：搭乘5號線到臨海站B2出口下即可直達歡樂港灣



觀瀾山水田園文化園是深圳城市中的生態旅遊區，不論男女，都可於3月全月享受58.8元特惠鄉村湯泉單人門票。

地址：深圳市龍華區觀瀾君子佈村環觀南路

