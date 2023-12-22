抽中8張免費機票卻不予兌換？海航：系統異常　中獎數量嚴重超限

海南航空近日在官方App上舉辦「12·12狂歡幸運周」抽獎活動，但不少網民反映抽中免費機票後，卻被告知「不予兌換」，有人甚至一下子抽中8張免費機票，但最終願望落空。對此，海南航空工作人員回應指，系統出現異常，導致中獎數量嚴重超限，因此對部份中獎記錄暫不予兌換，後續有進一步調查結果將及時告知。



海南航空針對實名認證會員推出「12·12狂歡幸運周」抽獎活動，活動從12月6日持續至12月12日23時59分，獎品有免費機票、文創禮品、滴滴豪車券、海量機票券等。用戶完成指定任務或者使用積分就可以兌換抽獎機會，參與抽獎用戶均可100%中獎。其中，免費機票的規則為「HU/CN國內自營航班單程O艙訂票免費機票，免費憑證將在活動結束後7個工作日內安排發放並寄送」。

海南航空針對實名認證會員推出「12·12狂歡幸運周」抽獎活動。（澎湃新聞）

據用戶陳女士介紹，12月7日淩晨2時多，她社交平台上看到了有人稱海南航空抽獎「中獎率很高」後，遂登錄查看，並用會員積分兌換了6次抽獎機會，雖然抽獎的頁面非常卡，花了差不多1個小時，但沒想到最後抽中了足足4張免費機票。之後，她聯繫客服，獲告知免票憑證會在活動結束後7個工作日內安排發放並寄送。

然而，12月19日，陳女士接到客服電話，被告知12月7日零時以後的中獎記錄不予兌換，「他們也沒說什麽原因，就說是系統出現了異常，還在調查」。

另一中了8張免費機票的用戶梁先生亦表示，當他詢問兌換事宜時，客服稱系統在維護中，後續關注系統維護好後再進行操作填寫地址，會根據填寫的地址來郵寄免票，「但後面就沒有後續了，我就估計會不了了之」。

用戶梁先生抽中了8張免費機票。（澎湃新聞）

12月7日18時39分，海南航空在官方App曾發布《關於海南航空移動平台系統升級的公告》，稱為了提供更加豐富便捷的產品和服務，海南航空移動平台將於2023年12月7日22時至12月8日0時30分期間進行系統升級，升級期間，移動平台海航飛相關產品的兌換功能可能受到影響。

12月21日，海南航空一名工作人員證實中獎記錄不予兌換一事。據介紹，抽獎活動自12月6日開始啟動，但12月7日淩晨App系統出現大量異常訪問，導致包括免費機票在內的產品中獎數量嚴重超出系統規則和系統預售的數量。公司已經把相關信息報送到有關部門進行全面調查，後續如果有進一步調查結果，會及時告知。而由於系統異常，中獎數量較多，目前12月6日各類中獎記錄將進行兌換，12月7日零時之後由於異常情況產生的中獎記錄暫不予兌換。