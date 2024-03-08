遊客赴韓不願消費被趕下車　導遊稱加400元才能繼續　中使館回應

中國駐韓國大使館公眾號周五（8日）指，近日數個赴韓旅行團反映稱旅遊途中遭遇強制消費，部分不願消費的遊客更一度被中斷行程。



日前，有網民爆料稱其媽媽與友人到韓國旅遊時，因沒在商店買東西而被趕了下車，司機和導遊都離開了，他們一群年近70歲的老人就這樣在原地等了兩小時，到下午3時都沒吃飯。後來，導遊折返，跟一行人稱每人要再交400元人民幣才可以走。

對此，使館提醒，赴韓團體遊客要謹慎選擇旅行社和旅遊產品，警惕包含強制消費的不合理「低價遊」，謹防因強制購物陷入旅遊糾紛，影響旅遊體驗和安全。遊客行前應了解組團旅行社、地接旅行社資質，具體可參考中國文化和旅遊部發布的《經營出境遊業務旅行社名單》和《韓國政府指定接待中國旅遊團的旅行社名單》。認真閱讀合同條款，同旅行社確認是否包含強制消費項目、是否有最低消費金額要求等。抵達韓國後，建議同地接旅行社再次確認上述信息。

使館又指，在韓期間，如被要求強制消費，或因消費問題產生糾紛，可撥打國內組團旅行社所在地「12345政務服務便民熱線」進行投訴，或在「全國文化和旅遊市場網上舉報投訴處理系統」（http://jbts.mct.gov.cn）上投訴。也可視情撥打韓國報警電話+82-112，報警時如需中文服務，可撥打翻譯電話+82-2120（轉9）或韓國旅遊咨詢電話+82-1330。同時，建議遊客保留相關證據，以便回國後向旅遊主管部門投訴，避免在國外採取非理性維權行為。