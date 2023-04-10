出手整治｢紅帽團｣？　文旅部要求各地嚴打｢不合理低價遊｣等亂象

隨著內地「五一小長假」臨近，且近來頻頻爆出「港澳低價遊惡劣餐食環境」等問題。今日（10日），內地文旅部發布「進一步規範旅遊市場秩序」的通知，要求各地嚴打「不合理低價遊」、導遊辱罵遊客、強迫購物等旅遊市場亂象，為民眾營造放心、安心、舒心的出行環境。



通知稱，市場秩序關乎旅遊業的生命力,與旅遊企業和從業人員切身利益密切相關,對增強旅遊消費信心、維護目的地政府形象至關重要。要求各省市自治區展開旅遊市場秩序整治，嚴厲打擊干擾市場秩序的違法違規行為。

內地「紅帽子」低價旅行團淺水灣公廁前食杯麵：

通知要求，各地規範旅行社經營行為，遵守入出境團隊旅遊管理政策，規範簽訂旅遊合同，推廣應用電子合同，不得擅自變更行程。組團社要切實承擔旅遊安全保障責任，明確委託代理關係和責任承擔，避免推諉扯皮，損害遊客權益。

要求各地提升導遊服務質量，加強導遊業務培訓，提升導遊綜合素質與服務質量，樹牢「誠信為本、服務至誠」理念，規範提供導遊服務。

內地「紅帽子」旅行團行人路當街「立食」午餐：

通知指出，要重點打擊「不合理低價遊」、導遊強迫或變相強迫購物、兜售物品，未經許可經營旅行社業務等行為。同時用好「旅遊監管服務平台」功能，發揮電子合同在「不合理低價遊」治理中的監測和預警作用，通過全國「導遊之家APP」記錄執業軌跡，對擅自變更旅遊行程等行為強化事中監管。

通知強調，各地要將旅遊市場秩序治理情況將納入當年政府質量工作考核。強化責任擔當，推動部門協同，建立健全的協同監管工作機制。同時鼓勵地方旅遊行業協會公布旅遊產品參考價格，引導遊客警惕明顯低於正常價格的旅遊產品，自覺抵制「不合理低價遊」，提倡安全、文明、理性消費。