男子流浪25年被尋獲　侄子助改形象變「霸道總裁」：體面地回家

湖南婁底漣源男子譚長根25年前外出務工後與家人失聯，後來更成為流浪漢。經過四分一個世紀後，近日，他終於在廣東某橋底下被義工找到。3月3日，甚侄子譚武朝從婁底漣源開車趕來見多年未見的叔叔，考慮到叔叔愛面子，他花了半天時間幫他改造形象，從流浪漢搖身一變成為西裝筆挺的「霸道總裁」。翌日，譚長根體面地回到家，看望了86歲的老母親，並開始為之後的人生作打算。



3月2日早上，「讓愛回家」志願者服務隊成員張世偉發現了譚長根，當時他正在睡覺，蓋了一床被子，頭髮亂糟糟的。一開始，譚長根態度不太友好，對張世偉的問題一概不回應，但慢慢地，他被對方的誠意打動，開始透露自己的身世，表示想看看家那邊的衛星地圖，「很多年沒回去了，不知道家裏現在是什麽情況」。

譚長根被找到時形象邋遢。（瀟湘晨報）

據指，譚長根25年前出來打工，但因為覺得沒有混好，於是自暴自棄，混成如今的模樣。為了挽救譚長根的人生，張世偉與其他志願者們聯繫上譚長根老家當地救助站的工作人員，進一步聯繫上村裏的工作人員，最後找到了他家人的信息。

3月2日下午，譚武朝收到了村主任的訊息，雖然已經過去25年，但他一看就認出自己叔叔的樣子。他表示，叔叔年輕的時候長得有點像郭富城，頭髮比較長。於是，經聯繫救助站工作人員，他當晚就開車和父親、姑姑一起出發前往廣東。

叔侄相認一刻。（瀟湘晨報）

第二天一早，譚武朝就與叔叔相認。一開始，譚長根沒有認出侄子，反而把對方當成了騙子，「叔叔說這種情況他之前碰到過很多次，所以一開始不信任我」。直到譚武朝拿出身份證給叔叔看，對方才確認。

接下來半天，譚武朝幫叔叔進行形象大改造，先是帶他到賓館洗澡，然後再去髮廊理髮，再掏出一早買好的全套西裝讓叔叔換上，還不忘塞給叔叔一萬元人民幣，這都是為了讓他以一個「成功人士」的身份體面地回家。

回到漣源老家，譚長根見到了今年86歲的母親梁娭毑，一直癱瘓在床的後一見兒子回來就淚掛兩行，並從床上坐了起來。譚武朝表示，叔叔的生日恰好在農歷大年三十，因此每年過年總有一層陰影籠罩，但今後的除夕，一家人終於可以高高興興地吃飯聊天，迎接新年的到來。譚長根也表示，他要好好孝敬老人，在家陪老母親一段時間，然後再為接下來的人生做打算。