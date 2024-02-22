怪相流浪漢竟是「蘭州棋王」？街頭對弈影片爆紅　官方曝真實身分

蘭州張姓女市民發布的一則關於「蘭州棋王」鄧有邦與路人下象棋的影片在網上熱傳，按讚及留言量超過百萬。網民稱鄧有邦為「流浪棋王」或「鬼棋王」，還有人稱他曾是世界冠軍，身價不菲。2月19日，蘭州新區秦川園區民政和社保局工作人員證實，鄧有邦是當地的分散特困供養對象，相關部門對其的幫扶措施已經落實到位。



據《極目新聞》報道，2月19日，張女表示，2月17日她和家人在蘭州新區秦王川文化廣場觀看社火表演時，看到有路人圍觀。走近時她發現，是一名老年男子在與一名中年婦女下象棋，在眾人口中，她才得知老人就是「蘭州棋王」鄧有邦。

「棋王的衣服很破，手拿着煙管、打火機，還有幾個餅子和一瓶水」，張女說，「他和別人下象棋時一直在笑，和藹可親。他說下一局2元（人民幣，下同）錢，可等下完之後，他說過年就圖個快樂，不收錢。」

張女表示，影片被熱傳後，她才得知鄧有邦曾在蘭州街頭流浪乞討，「棋王的稱號是網友給他封的。不過他如果真是流浪乞討人員，應該得到相關部門的救助。」

曾被喻為「蘭州棋王」的鄧有邦，近日被人於街頭發現行蹤：（按圖了解）

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蘭州另一市民透露，鄧有邦「蘭州棋王」的稱號與之前一些短影音博主蹭流量、炒作有關，「他下象棋類似賣藝，討口飯吃。」據該市民透露，鄧有邦後來被當地相關部門安置在蘭州新區。

在短影音平台搜尋發現，鄧有邦頭綁小辮、戴紅框眼鏡、衣衫襤褸，常常推着自己下象棋的小車走在街頭巷尾，與路人切磋棋藝。

蘭州新區管委會官網《秦川園區2023年12月城鄉分散特困人員基本生活費花名冊》顯示鄧有邦在冊，每月補貼1196元，花名冊來源為秦川園區。

秦川園區民政和社保局工作人員證實，上述影片中的「蘭州棋王」就是花名冊中的鄧有邦，是當地的分散特困供養對象。

該工作人員表示，當地相關部門對鄧有邦相應的幫扶措施已經落實到位，「衣服也發了，但他沒穿。」另外，鄧有邦並非居無定所，其酷愛下象棋，性格比較古怪，「他下贏一盤棋也不要別人的東西。」

關於鄧有邦曾是世界冠軍、身家不菲等說法，該工作人員表示，「有些資訊民間傳說的比較多，現在也無法考證。」某中國象棋特級國際大師、象棋高級教練員稱，據他了解，蘭州當地的象棋高手中並無鄧姓人士。

另外，鄧有邦本人也並未就上述資訊作出過回應。張女表示，據她了解，鄧有邦沒有手機。目前，暫無官方資訊證實鄧有邦曾獲世界冠軍。

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