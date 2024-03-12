男童穿裙頂替女孩做親子鑑定　河南一司法鑑定中心被舉報造假

有爆料者稱，河南駐馬店市黃淮司法鑑定中心存在親子鑑定關係中涉嫌造假、替換被鑑定人身份的違法行為，懷疑有非法人員涉嫌通過內部人員將抱養，甚至非法拐賣的兒童身份洗白，從而實現合法化落戶。



《紅星新聞》報道，上官正義爆料稱，河南駐馬店市黃淮司法鑑定中心在親子鑑定關係中涉嫌造假、替換被鑑定人身份。值得一提的是，上官正義曾於去年底揭發廣西、湖北有醫院販賣出生證（含出院生產病歷等）、疫苗本為買來的孩子洗白身份，甚至是販賣嬰兒。

鑑定材料顯示，汝南縣夫婦王某和李某在該中心與名為王某珂的孩子做親子關係鑑定，鑑定結果為「支持王某、李某為王某珂的生物學父母親」。但經調查發現，實際鑑定的孩子並非「王某珂」，而是王某夫婦的親生兒子王某程，其家庭戶口上目前並無名為王某珂的孩子。

司法鑑定報告中的照片。（紅星新聞）

最終，王某夫婦承認鑑定親子關係時，兒子王某程穿裙代替「王某珂」抽血化驗，但否認王某珂是抱養或拐賣得來，而是多年前送養出去的親生女兒，但之後對方不要又退回來，由親戚先照養王某珂。

王某解釋，王某珂已到了該上學的年紀，「他們找我想給孩子上個戶口，通過親戚找到黃淮學院裏的人」。最終在河南黃淮司法鑒定中心，由王某程「貍貓換太子」般頂替了王某珂的身份完成親子鑑定。

王某程。（紅星新聞）

至於為何不讓王某珂本人做鑑定，其解釋稱當時孩子不在身邊，為了方便。負責鑑定的工作人員也並沒有甄別孩子的性別，經過拍照、抽血、化驗後，最終在2023年9月26日，河南黃淮司法鑑定中心出具鑑定結果。

河南黃淮檢測科技有限公司負責人稱，王某、李某做鑑定時提供的出生證明上性別為女孩，若鑑定環節中女孩被人替換，即被鑑定人監護人提供虛假鑑定材料的問題。他又指，報告結果是否虛假，應由司法局的相關行政部門組織專家鑑定；若專家鑑定是虛假報告，「該我們承擔的責任我們堅決承擔」。

3月11日，汝南縣衛健委工作人員查詢資料後證實，在汝南縣境內，王某夫婦名下並未有「王某珂」的出生證明。目前，駐馬店市司法局已收到舉報，相關業務部門會盡快核實，了解情況。