湖北醫院院長被曝勾結網絡中介販賣嬰兒　偽造出生證助洗白身份

有網民爆料，湖北襄陽健橋醫院院長勾結網絡中介，利用抖音平台公開以近10萬元（人民幣，下同）的價格販賣出生證（含出院生產病歷等）、疫苗本為買來孩子洗白身份，甚至是販賣嬰兒，涉及全國十多個省份。

11月6日，襄陽市衛健委表示，已關注到相關情況，並立即聯繫公安部門、衛生監督局介入調查，後續將根據調查情況持續通報。



11月6日，微博@上官正義發文稱，湖北襄陽健橋醫院葉姓院長勾結多地中介團夥，利用抖音平台公開發布辦理出生證信息，物色客戶。

據中介表示，販賣出生證明主要是幫助「領養者」解決孩子戶口問題，買證者只需提供身份信息及花費9.6萬元，院方就會按照「正常」生產流程，在醫院辦理建檔、產檢、住院、分娩、出院等信息，「生產」兩天出院後，客戶就可以帶賣來的孩子前往該醫院採集足底血，後辦理出生證明，7天內可完成所有流程。

若未能帶孩子前往醫院採集足底血，需要加1萬元，由醫院安排其他嬰兒替代採集足底血即可。

同時，院方提供全國版本的疫苗接種本，並按照「真實」新生兒出生的流程「打疫苗」，打印乙肝及卡介疫苗注射記錄，注射日期，疫苗生產廠家及疫苗批號。

同時，該團夥利用抖音平台，公開發布販賣出生證明的消息，物色相關買來孩子不能上戶口的客戶，以大約6萬元的價格販賣偽造的出生證。據介紹，客戶通過購買偽造的出生證，在各地均已落戶，包括四川，雲南，河北，陜西等。

另外，襄陽健橋醫院葉院長表示，該家醫院主要做代孕，辦理出生證只是副業，但其下線網絡中介透露，他們不單出售嬰兒，還收購嬰兒。若有懷孕的大學生不想要孩子，中介可以幫忙找買家。

文章稱，犯罪團夥利用抖音平台公開發布相關短片，物色「客戶」，內外勾結，為涉拐孩子提供售後服務，從而洗白身份達到斂財目的；目前仍有大量同類中介公開活躍於抖音平台上，除了前述醫院，更涉及廣東佛山、廣西南寧等地醫院。