武漢某醫院和鑑定所被揭偽造親子鑑定結果　為來歷不明嬰兒落戶

撰文：林芷瑩
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11月24日，曾舉報襄陽健橋醫院販賣出生證明、販賣嬰兒的微博@上官正義，再次舉報武漢某醫院和某鑑定所與廣州、深圳的中介勾結，從事非法代孕、調包血液樣本出具虛假親子鑑定，套取出生證明為來歷不明的嬰兒落戶。

《封面新聞》報道，中介公司名為「家有寶貝」，在鄭州、廣州都有分公司，主要做供卵代孕和篩選胎兒性別，其中代孕是利用「志願者」的精子、卵子，通過代孕者生產，可以安排佛山或武漢的某些醫院，但具體情況要看當時管控是否嚴格，再靈活安排。

中介提供了兩個選擇供卵並且由她人代孕的套餐，其中63萬元（人民幣，下同）的套餐提供代孕並優先植入客戶喜歡的性別；80萬元的套餐零風險包出生、包性別，兩年內未達要求全額退費。兩個套餐都不包含供卵者的補貼，需額外支付補貼費用。

自稱可以偽造親子鑑定的中介。（微博@上官正義）

上官正義介紹，簡單來說，中介會在客戶交錢後負責提供合適的卵子、精子與客戶的精子或卵子培植胚胎，代孕者懷孕後，到有合作關係的醫院以客戶的名字建檔、生產，順利辦理出生證明後可以正常落戶。若客戶無法提供合格的精子，無法培植胚胎，但女方子宮可以著床，則可將其他客戶的胚胎移植到女方子宮，「這樣就正大光明到醫院去生產，更順利些」。

中介曾表示，因為志願者和媒體「多管閒事」，襄陽健橋醫院事件之後風聲很緊，如果決定要做，需要盡快當面敲定事項。

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偽造親子鑑定套取出生證明

自稱在深圳經營生物檢測公司的中介蔡某介紹，其與武漢某司法鑑定所有合作關係，平時有親子關係鑑定的業務往來，並以自己幫抱養的弟弟做假鑑定為例，表示她可以通過調包樣本的手段取得虛假親子結論，以此為「抱養」的嬰兒辦理出生證明，幫助完成戶籍登記。

蔡某稱，隨着監管加強，目前只與武漢某司法鑑定所合作。為了規避風險，雙方會將樣本寄到附近酒店前台後再去領取，並以現金做交易，不留痕跡。

警方介入調查

在表明身份時後，前述中介均表示此前宣傳的內容是吹牛。「家中寶貝」的中介稱，事實上並無與武漢某醫院合作，也沒有在國內做過代孕業務，「我們只做境外代孕，其他情況不方便告知」。

蔡某則稱，她是被武漢某司法鑑定所的業務員發展成為下線，具體對接的人員有幾次輪換，「現在對接的人我沒見過，聯繫也是通過微信或者虛擬號碼聯繫」。

11月25日，武漢市東湖新技術開發區警方表示，正在跟進調查該鑑定所的相關情況。

被指與中介合作做代孕業務的武漢某醫院，該院婦產科的醫生否認事件，「有啥情況你直接報警吧。或者去向醫務處反映」。武漢青山區衛健委工作人員稱，省市區已組織專班開展聯合調查。

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