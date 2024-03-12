上海仁濟醫院首以加腹腔熱灌注化療技術　為患者「燙死」癌細胞

上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院腫瘤中心，近日通過手術加腹腔熱灌注化療技術，為患者精準「燙死」癌細胞，是該院開展的首宗精準腫瘤腹腔熱灌注化療。



院方介紹，王阿姨患有膽管腫瘤，癌細胞在腹腔廣泛種植轉移，大網膜呈「網膜餅」樣改變。因為巨量腹水，她入院時已經行動困難、腹脹難忍，只能坐輪椅。

在腹腔惡性腫瘤領域，腹膜轉移是最常見、最多發、最嚴重的併發症，通常被認為是腫瘤終末期的表現，患者常伴有不可控制的癌性腹水，同時伴有腹脹腹痛，一直令臨床醫生束手無策。

仁濟醫院膽胰外科主任劉穎斌教授決定嘗試新的治療方案，他組織腫瘤中心的MDT（多學科）專家，為王阿姨定製個體化最優腹腔化療灌注液處方，給腹腔腫瘤進行精準的「燙殺」。

據介紹，最新BR-TRG體腔熱灌注治療系統，是將大容量灌注液或是含有化療藥物的灌注液加熱到一定溫度，持續循環恒溫灌注入患者體腔，包括胸腔、腹盆腔、膀胱內，並維持一定時間，通過熱化療的協同增敏和機械沖刷作用，精準「燙殺」腫瘤細胞，殺滅和清除體腔內殘留癌細胞及微小病灶的一種新的腫瘤治療系統。

院方通過手術加腹腔熱灌注化療技術，為王阿姨精準「燙死」癌細胞。（微信公眾號＠上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院）

院方為王阿姨安置了溫熱化療的引流管，並將引流管連接至體外最新BR-TRG熱循環儀器。術後，王阿姨體內大量腹水已基本消失，腹脹和飲食情況明顯改善，生活已基本能夠自理。