深圳牽頭編制無人機醫療物品運輸標準　完善區域醫療資源共享體系

近日，團體標準《多旋翼無人機醫療物品運輸技術要求》(T/CCTAS 65-2023)由中國交通運輸協會正式發布，自2023年12月1日起實施。

深圳市羅湖區委宣傳部微信公眾號＠羅湖發布介紹，該標準由深圳市羅湖醫院集團牽頭編制，該集團自2021年起在深圳市率先開展無人機運送檢驗樣本，已累計使用無人機運送檢驗樣本達230餘萬個，累計飛行時長2000餘小時。



多旋翼無人機運輸具有快速響應、小批量多批次靈活運輸及保障運輸安全的優點。

在進行區域性衛生醫療機構內的多家分支機構間、機構與特定目標地點之間的醫療急救物品、醫療搜救相關物品、醫藥產品、人類生物樣本等醫療物品運輸時，多旋翼無人機可以作為路面運輸的重要補充。採用多旋翼無人機運輸可完善區域醫療資源共享體系，提升醫療物品的儲備效能。

採用多旋翼無人機運輸可完善區域醫療資源共享體系，提升醫療物品的儲備效能。（微信公眾號＠深圳發布）

《多旋翼無人機醫療物品運輸技術要求》標準提出了多旋翼無人機醫療物品運輸技術要求，為多旋翼無人機在醫療衛生領域的應用提供通用的基本概念、框架、規範和原則。

針對具體應用場景，通過界定無人機技術要求、指導其運營和管理系統的建設、規範運輸過程，可以推動無人機在醫療急救、醫用物資運輸、醫學標本轉運等領域的運用，從「人民至上，生命至上」的目的出發更好發揮無人機在救助效率提升方面的作用。

2021年，深圳市羅湖醫院集團開始在深圳率先探索使用無人機運送檢驗樣本，運行兩年以來，飛行平穩、效益顯著。

在兩年探索經驗的積累後，深圳市羅湖醫院集團牽頭，由後勤保障團隊與醫學檢驗團隊羅利清主任及紀翔博士組成的編制小組，會同中國交通運輸協會低空交通與經濟專業委員會、豐翼科技(深圳)有限公司以及多個大型三甲醫院和無人機、物流運輸、航天航空、氣象等行業相關企業，共同起草該團體標準。