廣西兩女老師摑掌、拖拽輪番暴打小學女童　教育局：停課處理

3月12日，廣西兩女教師在學校走廊輪番扇耳光、拖拽一名小學女童的影片在網絡流傳，引發網民熱議。

針對事件，廣西貴港市港南區教育局表示，該局聯合相關部門成立調查組進行調查處置，已對涉事教師進行停課處理。



影片中，2名女老師走過走廊時，看到站在樓道上的女童後便停下，一名穿黑色衣服的女老師，先是過去摑了女學生幾巴掌，女孩被打到縮在墻邊；隨後又被另一名老師不停推搡拖拽，女學生掙紮著試圖蹲在地上去抓面前的欄桿。最後無助地站在走廊中間哭泣。

影片被網民在內地各大平台轉載熱議後，3月12日，廣西省貴港市港南區教育局發布情況通報，稱該影片屬實，已安排專業人員對學生進行心理疏導；已對涉事教師進行停課處理。目前已開展調查工作，根據查實情況依法依規嚴肅處理。

網絡熱議中，網民對事件看法不一，有網民認為學生「不打不成才」，大家小時候都被打過；但也有網民認為，這兩位老師「有失師德」。

網民評論▼



誰小時候沒有把老師氣得這樣？如果不想小孩成器，那以後老師都親親抱抱舉高高好啦



作為90後誰小時候沒被打過，這都算是輕的



以前老師毆打辱罵沒有人曝光出來，現在都曝光出來了；以前我們老師也這樣打過我，我就對老師這個職業失去了尊敬，不過是平常人而已，品格也是參差不齊。



有失師德！



要嘛不管要嘛爆打一定要這麼極端嗎？有這種極端想法的人往往懶於思考。



因為自己小時候被打過所以學生被老師毆打就是對的？



應該開除處理的



停課有用嗎該坐牢這是故意傷害吧

