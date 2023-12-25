廣西12歲男童遭老師毆打致腦震盪　教育局：已批評，老師暫不停職

據《澎湃新聞》報道，12月23日，內地校園發生一起老師體罰將打傷學生事件。有家長稱，其就讀廣西梧州某小學的12歲兒子，遭一名30多歲的老師毆打致腦震盪。此後，當地教育局回應稱，已迅速會同公安、屬地鎮政府等部門進行調查工作，會及時公布調查結果。



據此前的網絡爆料顯示，廣西梧州的陳先生稱，12月15日下午，其小學六年級的兒子在岑溪梨木中心小學宿舍用撐衣桿晾衣服，恰好幾個同學在宿舍打架被監控拍到，老師誤以為陳先生兒子參與打架，便將其叫到辦公室毆打，「打他手臂，後來就揪著他的耳朵，打他頭部，又用腳踢，拼命扇，扇了幾下我兒子頭都暈了。」

隨後其兒子被診斷為腦震盪，陳先生稱，兒子告訴他當時打的時候「頭又暈又痛，還想吐。學校派了兩三個老師過來看了一下，打人的老師最後那一天才過來的。」陳先生表示，兒子住院7天，花費2000多元（人民幣），目前已出院。

此後，廣西岑溪市教育局工作人員稱，老師打學生這件事，領導已狠狠批評了涉事老師，不過停職問題需要在研究研究。

12月23日晚，廣西當地教育局發布「關於網傳某鎮一小學教師毆打學生致其受傷住院事件的情況通報」。通報稱，發現上述資訊後，岑溪市教育局高度重視，迅速會同公安、屬地鎮政府等部門進行調查工作。目前，相關調查工作正依法依規進行中，調查處理情況將依規定及時公布。