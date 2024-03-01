「躁狂女老師」疑體罰影片瘋傳　大吼推肩扯學生頭髮　校方急回應

湖南一名女老師近日遭網友傳出課後「暴力」輔導學生，只要學生回答不出問題，就會對孩子們大吼、推肩、扯頭髮。



相關影片引起熱議。當地教育局及校方28日表示，已介入調查，該名教師已停職。

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據《時點新聞》報導，近日有網友爆出湖南湘鄉市栗山鎮金泉學校，一名女老師因為學生作業不會寫而打罵學生，相關影片、照片在網上瘋傳。

畫面中，一名女孩站在女老師身旁，當老師問她答案是什麼，因不會而答不出來。

女老師先是對她大吼「問妳呢」，接著用手掌用力推了女孩的臉，見女孩哭著仍答不出問題，又扯了女孩的頭髮，用力捏住她的臉扯向桌面。

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影片後續，女老師將女孩的作業簿丟向辦公室後方，讓她自己去撿，第二位被輔導的男學生也經歷了一樣的輔導方式。

而一旁穿著白色外套的另一名女老師從未出手制止，僅不斷地滑手機。

相關影片引起輿論，校方高層對此回應：「目前，該教師已經停職接受調查，當地教育局、公安機關、紀委都已介入，後續處理結果將及時向社會公布。」

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