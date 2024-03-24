天文台下午2時錄得31.5度　再破有紀錄以來3月最高溫紀錄

天文台表示，一股偏南氣流會在未來一兩日持續影響廣東沿岸地區，該區日間炎熱，本港今日（24日）天氣炎熱，在下午1時，天文台總部錄得最高氣溫30.3度，是自1884年有記錄以來3月份的最高氣溫，其後2時再升至31.5度，再推高紀錄。對上一次最高溫的3月，已是1973年的3月31日，當天最高溫錄得30.1度，紀錄維持了50年，終於在今日打破。



分區氣溫在石崗於上午11時已錄得30度，到中午12時有六個分區都升上30度，包括打鼓嶺、跑馬地、黃大仙和深水埗等，其中流浮山錄得全港最高的32.3度，3月未完已突破「3字頭」溫度。



天文台亦修訂九日天氣預測，明天（25日）調高最高氣溫預測，由原本預計最高27度，調升至最高30度，將會是今年最高溫的一天。



▼2023年7月25日 颱風杜蘇芮氣流影響本港天氣酷熱▼



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今日（24日）中午12時50分，本港多區都升至30度或以上。（天文台圖片）

天文台今日表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸地區，本港天氣炎熱，正午時分，多處地區的氣溫上升至30度左右，包括京士柏、打鼓嶺、流浮山、跑馬地、黃大仙、深水埗，其中流浮山錄得全港最高的32.3度。

截至下午1時，天文台錄得最高氣溫30.3度，是自1884年有記錄以來3月份的最高氣溫，其後進一步升至31.５度。

本港天氣預測，部分時間有陽光，下午炎熱及乾燥，今晚沿岸有薄霧，吹輕微至和緩偏南風。

天文台表示，一股偏南氣流會在未來一兩日持續影響廣東沿岸地區，該區日間炎熱，早晚有霧。隨著偏南氣流在本周中期被一股微弱的東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫稍為下降。

天文台預料，高空擾動會在周末至下周初，為華南帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。

展望未來一兩天日間炎熱，早晚有霧，本周三（27日）氣溫稍為下降，本周四（28日）短暫時間有陽光。

未來九日天氣預測。(天文台圖片)

未來九日天氣預測，天文台昨天原本預測本周一（25日）最高溫是27度，最低溫為22度，今天已調升3度至最高30度，最低亦有24度，本周二（26日）氣溫介乎24至29度。

相對溫度方面，最本由今日至周三都高達100%，現只保留在本周二有100%，周一及周三最高是95%。

天文台預測，到本周三（27日）氣溫稍為降低，介乎21至24度，本周五（29日）復活節假期首天，將有驟雨，本周六（30日）起一連四日多雲有雨，復活節連假即使留港，外出都要帶雨傘。