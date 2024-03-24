天氣過山車｜東北季候風周中到　3.27一夜跌9度　復活節無日好天

本港今日（24日）經歷百年一遇的最高溫三月，天文台下午3時錄得自1884年有記錄以來最高溫的31.5度，同時再調升預測明日（25日）的最高氣溫多四度，最高溫將會有31度，周二（26日）亦調升最高氣溫至30度。



天文台傍晚補充，預料受偏南氣流及充足日照持續影響，明日新界部分地區酷熱會再高一兩度，市民請注意炎熱天氣可能影響健康，保持警惕，多補充水分。



不過，「溫度過山車」又再出現，東北季候風在本周中段殺到，本周三（27日）將會一夜跌九度，最低氣溫跌至21度，到本周後段即將迎來一連四日復活節假期，可惜天公不造美，首天假期（29日）便有幾陣驟雨，翌日起一連三日假期多雲、有驟雨和雷暴。



▼3月24日 天文台錄得31.5度是破紀錄最熱三月氣溫▼



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天文台今日下午表示，一股偏南氣流會在未來一兩日持續影響廣東沿岸地區，該區日間炎熱，早晚有霧。隨著偏南氣流在本周中期被一股微弱的東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫稍為下降，預料高空擾動會在本周末至下周初為華南帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。

本港下午天氣炎熱，天文台錄得最高氣溫31.5度，是自1884年有記錄以來三月份的最高氣溫。預測今晚及明日（25日）天氣是大致多雲，早晚沿岸有霧，最低約24度，明日日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界部分地區酷熱，再高一兩度，吹輕微至和緩偏南風。

今日（24日）下午約2時，本港多區都升至30度或以上，天文台總部錄得31.5度，再創3月氣溫新高。（天文台圖片）

展望本周二（26日）仍然炎熱，翌日（27日）氣溫稍為下降，本周後期天氣漸轉不穩定。天文台繼上午修訂九天天氣預測後，下午又再修訂，包括明日（25日）最高氣溫比昨天預測調升了四度，最高氣溫為31度，周二（26日）調升兩度，最高氣溫30度，不過，「三字頭」的氣溫預測僅維持兩日，到周三（27日）最低降至21度，比對前一日最高溫而言，一夜跌九度。周四（28日）短暫時間有陽光，

天文台今日（24日）下午4時半，再修訂未來九日天氣預測，明天和後天（25和26日）最高氣溫分別為31和30度。（天文台圖片）

本周五至下周一（3月29日至4月1日）是一連四天的復活節假期，天文台則維持下兩天的預測，當中又以本周六（30日）的降雨機率達到中高級別，當日大致多雲，有驟雨及雷暴，餘下兩日假期都是有幾陣驟雨和局部地區有雷暴，留港消費的市民，外出記得帶備雨傘。多雲及有幾陣驟雨的天氣，會持續至假期後的翌日（4月2日）。