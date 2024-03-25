天氣｜今日潮濕有霧最高31度　明天日間仍炎熱　周三降至最低21度

一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸地區。本港今早（25日）沿岸有霧，橫瀾島的能見度曾降至500米以下。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早晚沿岸有霧。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約31度，新界部份地區酷熱，再高一、兩度，吹輕微至和緩偏南風。



圖為截至3月25日清晨5時40分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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復活節假期有驟雨及雷暴

天文台指出，一股偏南氣流會在今、明兩日持續影響廣東沿岸地區 ，該區日間炎熱，早晚有霧。隨著偏南氣流在本周中期被一股微弱的東北季候風取代，華南沿岸地區氣溫稍為下降。預料高空擾動會在周末至下周初，即復活節假期間，為華南帶來不穩定天氣，該區有驟雨及雷暴。

天文台展望，明日（26日）仍然炎熱，早晚有霧。星期三（27日）氣溫稍為下降。星期四（28日）短暫時間有陽光。本周後期天氣漸轉不穩定。

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明日最高30度及濕度達100%

天文台九天天氣預報顯示，明日（26日）介乎24至30度，相對濕度高達100%，大致多雲、有一兩陣驟雨，早晚有霧，日間炎熱。周三（27日）氣溫回落至最低21度，比前一日最高30度相差9度，當日最高料為24度，大致多雲，有一兩陣微雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月25日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四（28日）及周五（29日）最高氣溫回升至27度， 短暫時間有陽光。其中，周五展開一連四天的復活節假期，當日料有幾陣驟雨。周六（30日）料有驟雨及雷暴，介乎22至26度。

下周日 （31日）至下周二（4月2日）均預計在23至27度之間，大致多雲，有幾陣驟雨。其中，周日及周一（4月1日）料局部地區有雷暴。