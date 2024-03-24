炒栗子小販臨收爐遇最熱3月天：好熱　顧客入貨：拎返屋企都凍啦

踏入3月尾突現小熱浪，天文台今日（24日）下午初段錄得31.5度，是自1884年有記錄以來3月份最高氣溫。在葵涌廣場對出行人路，有一檔炒栗子攤檔如常營業，開着爐在鑊中炒栗子，女小販說當然感到很熱，「個個都熱㗎啦！」原來她今日「收爐」，炒到今晚8時。



天文台表示，一股偏南氣流會在末來一兩日持續影響廣東沿岸地區，該區日間炎熱，本港今日（24日）天氣炎熱。

炒栗子攤檔小販表示，她由冬天起擺檔至今，天氣變熱就開始少人買，故今日是擺檔最後一日，將在晚上8時「收爐」。天氣炎熱下，她表示，自己亦感到很熱，「個個都熱㗎啦！」

購入20元炒栗子的陳小姐表示，小時候家人亦做炒栗子，她曾提起鑊鏟，「都真係辛苦嘅⋯⋯（自己）拎都拎唔起。」因此平時路經都會買炒栗子，尤其冬天，感到更「熱焫焫」。雖然天氣熱，但「拎返屋企都凍哂」，加上見今日是小販擺檔最後一日，而自己又喜歡吃炒栗子，「當支持一下！」

另一位住附近的黃小姐則購買30多元焗鵪鶉蛋，她指天氣並不影響購買意欲，指平時「鍾意食就買㗎啦」，「好似飲汽水咁，你唔會因為冬天而唔飲㗎嘛！」

陳先生及陳太就購入50元炒栗子，他們表示雖然有點貴，但見攤檔最後一日就打算支持一下，又表示平時喜歡吃炒栗子，因此天氣熱亦無阻其購買栗子的心。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼

