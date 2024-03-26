天氣｜今日多雲有驟雨最高31度　明降溫最低21度　周末天氣不穩定

廣東沿岸地區風勢微弱。同時，華東氣壓正在上升 ，預料一股清勁的偏東氣流會在今晚（26日）至明日（27日）影響廣東。天文台預測，本港地區漸轉多雲，有一兩陣驟雨。早晚有霧。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。吹微風，晚上轉吹和緩東風。



圖為截至3月26日清晨5時50分，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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復活節假期連日有驟雨及雷暴

天文台指出，廣東地區今日風勢微弱，而一股清勁的偏東氣流會在今晚至明日影響沿岸地區，該區氣溫稍為下降。預料偏南氣流會在本周後期至下周初再度為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。同時，受高空擾動影響，周末至下周初華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

天文台展望，明日（27日）氣溫稍為下降。本周後期有幾陣驟雨 ，日間炎熱。

▼3月16日 維港潮濕有霧，一片灰矇矇▼



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本周後期日間炎熱 周四最高28度

天文台九天天氣預報顯示，明日（27日）氣溫回落至最低21度，比今日最高31度相差10度，明日最高料為25度，大致多雲，初時有一兩陣微雨。周四（28日）最高氣溫回升至28度， 最低22度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月26日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（29日）起開始復活節假期，從當日至下周日 （31日）均有驟雨，氣溫均料介乎23至28度。周六起至下周一 （4月1日），連續3天料局部地區有雷暴。下周一及周二（4月2日）均介乎24度至28度之間， 大致多雲，有幾陣驟雨。下周三（4月3日）最高升至29度， 部份時間有陽光。