天文台料周二炎熱市區31度　周三急跌10度　復活節假行雷有雨

天文台天氣預報｜天文台預計，今日（26日）部分時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫料高達攝氏約31度，新界分區更達34度。



不過，隨著一股清勁的偏東氣流會在今晚至明日影響沿岸地區，預料該區氣溫稍為下降，天文台料明日（27日）氣溫急跌，市區最低氣溫降至21度，意味一夜跌10度。復活節假期期間預料有雨，局部地區有雷暴。



▼3月24日 天文台錄得31.5度是破紀錄最熱三月氣溫▼



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天文台料，今日下午多區氣溫升穿3字頭。（天文台官網截圖）

天文台總部昨日（25日）下午2時錄得31.5度，打破1973年的3月31日，當天最高溫錄得30.1度的紀錄。

天文台預計今日部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎24度至31度。分區預測顯示，今日下午2時，新界多區氣溫料至32度或以上，其中石崗、打鼓嶺料升至33度，上水更升至34度。

天文台料，周三最低氣溫21度。（天文台官網截圖）

不過，「3字頭」氣溫的天氣很快就要暫時告別。因為天文台表示，一股清勁的偏東氣流會在今晚至明日影響沿岸地區，該區氣溫稍為下降。天文台料，本港明日氣溫急降，最低氣溫21度，如果與今日最高氣溫31度相比，意味一夜跌10度，本港氣溫將在隨後幾日稍稍回升。

▼3月16日 維港潮濕有霧，一片灰矇矇▼



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天文台料復活節假期期間有雨

本周五（29日）將會開展一連四天的復活節假期。天文台表示，受高空擾動影響，周末至下週初華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。天文台料復活節假期期間有雨，周六（30日）起更一連三天局部地區有雷暴，大家外出都要帶雨傘。