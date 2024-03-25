偏東氣流周二晚南下　天文台預測一夜跌10度　新界兩地區溫差14度

天文台預測異常高溫3月天會持續至明日（26日，星期二），料市區（天文台總部）最高31度。不過一股清勁的偏東氣流會在明晚至星期三（27日）影響華南沿岸地區，天文台預測市區氣溫因而一夜會跌10度；上水及天水圍兩日溫差達14度，由明日日間34度，到周三清晨降至20度。



▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



+ 5

周二市區料最高31度

天文台今日中午12時錄得27度，相對濕度76%，分區方面在石崗錄得30度，其餘各區介乎25至29度。天文台表示，一股炎熱的偏南氣流正影響廣東沿岸地區，正午時分本港大部分地區氣溫上升至28度左右，未有打破昨日（24日）錄得最熱3月天氣溫紀錄。

天文台展望明日市區介乎24至31度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，仍然炎熱，早晚沿岸有霧。

廣東地區明日風勢微弱，而一股清勁的偏東氣流會在明晚至周三影響沿岸地區，該區氣溫稍為下降。

天文台自動分區天氣預報顯示，在周二（26日）下午2時，各區普遍30度以上，天文台總部料達31度，上水升至34度。（天文台圖片）

上水、天水圍半日間由34度降至20度

春天不時有來自北面的冷空氣南下，時常出現乍暖還寒的「倒春寒」現象。天文台自動分區天氣預報顯示，明日下午2時，天文台總部料升至31度，但到周三清晨5時，只有21度，即一夜跌10度。

新界北的溫差更大。自動分區天氣預報顯示，上水明日下午升至34度，比打鼓嶺還要高1度，但到周三清晨5時，均降至20度，半日間溫差分別有14及13度。天水圍情況與上水相同，同樣半日間由最高34度降至20度。

天文台自動分區天氣預報顯示，在周三（27日）清晨5時，各區普遍降至20度左右，天文台總部料只有21度，上水急堕至20度。（天文台圖片）

復活節長期3日有雷暴

九日天氣預報顯示，本周五（29日）起一連四復活節連星期日公界假期都會有驟雨，當中又由周六（30日）起至下周一（4月1日）局部地區有雷暴。

清明節前夕的4月3日（下周三）將見部分時間有陽光，未有降雨預測。