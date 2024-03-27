天氣｜今日多雲早上稍涼　最低約21度　隨後一兩日炎熱有驟雨

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。本港今早（27日）稍涼，大部份地區氣溫較昨日低兩、三度。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早上有一兩陣雨，最低氣溫約21度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約26度。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。



圖為截至3月27日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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天文台指出， 一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降，雲量較多。預料偏南氣流會在本周後期至下周初為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，而受高空擾動影響，華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

天文台展望，未來一兩一兩日天氣炎熱，短暫時間有陽光。周末期間間中有驟雨及局部地區有雷暴。

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明日最高28度 下周一起連日最高29度

天文台九天天氣預報顯示，明日（28日）最高氣溫28度， 最低22度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，晚上沿岸有薄霧。周五（29日）起展開復活節假期，料當日介乎23至29度，有一兩陣驟雨。早晚沿岸有薄霧。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月27日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（30日）至下周一 （4月1日），連續3天料局部地區有雷暴，其中周六及下周日（3月31日）料介乎23至28度，均有驟雨。下周一至周三（4月3日）均介乎24度至29度之間， 連日有驟雨。下周四（4月4日）最高仍為29度、最低23度，部份時間有陽光。