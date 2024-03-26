天文台錄上水32.7度　有紀錄以來最熱3月天　街坊：熱到瞓唔着

天文台指，今日（26日）日間天氣炎熱，新界多區錄得攝氏30度以上高溫，當中上水更錄得32.7度，為有紀錄以來最熱3月天。今日下午的上水石湖墟遊樂場，氣溫一度升至34度，該區市民稱上周已需要開冷氣入眠；有長者就稱3月天氣熱得反常，「熱到瞓唔著」，易感胸悶不適。



天文台分區監測站顯示，今日下午多區均錄得30度或以上高溫，其中上水高達32.7度，創有紀錄以來新高，較2022年3月的最高氣溫32.2度還高出0.5度。

天文台在上水監測站錄得32.7高溫。（天文台官網截圖）

石湖墟遊樂場高達34度 足球小將照踢波

記者今日下午2時半到上水的石湖墟遊樂場，該場地顯示氣溫高達34度。雖然天氣炎熱，仍無阻「足球小將」落場踢波的興致。

居於上水、到場內打籃球的宇程和嘉俊表示，做運動不會介意熱天，又稱除了喝冰水消暑，上周起每晚都會開冷氣，並調較溫度至22度或23度。

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平時很少來遊樂場休息的陳婆婆，因未能在餐廳覓得座位，而到此坐下並吃午餐。她稱感覺三月天氣熱得反常，「平時都涼浸浸，宜家坐呢度都出汗。」、「一年比一年熱」，甚至胸口亦會感到不適及難以入眠，「熱到瞓唔著，蓋薄被身都濕晒。」故此，陳婆婆自前日晚上起會開風扇入眠，一日亦最少要飲五磅水。

港男買手打檸檬茶消暑

住在粉嶺區、經過遊樂場的陳先生覺得今日天氣有點熱，他擔心今年比往年更熱。他續指，兩個星期前留意到氣溫維持在二十多度，隨後突起變化，「突然間上個禮拜上咗30度。」故會開冷氣並調較至25度「環保啲」，又會更多到茶飲店，買手打檸檬茶消暑。