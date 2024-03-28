天氣｜今有驟雨薄霧最高28度　復活節假期有大驟雨及狂風雷暴

現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸被一股偏南氣流取代。此外，一道雷雨帶正影響華南北部。天文台預測，本港地區今日（28日）大致多雲，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧。早上最低氣溫約22度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹輕微至和緩南至東南風。



圖為截至3月28日清晨6時，天文台顯示的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月16日 維港潮濕有霧，一片灰矇矇▼



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明日有一兩陣驟雨 日間炎熱

天文台指出， 現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今、明兩日逐漸被一股偏南氣流取代，該區天氣炎熱，有一兩陣驟雨。受高空擾動影響，周末至下周初華南地區有大驟雨及狂風雷暴。隨著高空擾動稍為遠離，下周中期廣東沿岸地區天色好轉。

天文台展望，明日（29日）有一兩陣驟雨，日間炎熱。星期六（30日）稍後天氣漸轉不穩定。星期日（31日）及星期一（4月1日）間中有驟雨及雷暴。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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周六驟雨較為頻密 連續3天有雷暴

復活節假期明日（29日）展開，天文台九天天氣預報顯示，明日介乎23至29度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有薄霧。周六（30日）至下周一 （4月1日），連續3天有雷暴。其中周六驟雨較為頻密，及局部地區有雷暴，氣溫在23至28度之間。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月28日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二及周三30度 驟雨持續至周四

下周日（31日）料介乎23至27度，多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。下周一最低24度、最高28度， 大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。 下周二（4月2日）及下周三（4月3日）均介乎25至30度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周四（4月4日）仍有一兩陣驟雨，當日最高氣溫29度。至下周五（4月5日）料短暫時間有陽光，介乎23至28度之間。