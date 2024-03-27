復活節天氣｜周末至下周初狂風驟雨　天文台發預警：北上提高警惕

【天文台／復活節天氣預測／清明節／暴雨／兒童節／愚人節】一連四日的復活節假期本周五（29日）開始，留港或到大灣區渡假市民留意，天文台科學主任今日（27日）撰文，指出高空擾動會為華南帶來不穩定天氣，意味大灣區內陸地區雨季開鑼，北上宜提高警惕，留港同樣要留神。



天文台預測受高空擾動影響，本周末至下周初華南地區有大驟雨及狂風雷暴。隨著高空擾動稍為遠離，下周中清明節期廣東沿岸地區天色好轉，市區氣溫升至攝氏30度。



▼3月27日 將軍澳單車館公園櫻花盛開▼



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不少市民將趁復活節假期，到日本韓國觀賞櫻花盛開，不過留港也能追櫻。將軍澳單車館公園3月27日所見，6棵八重櫻花盛開，花朵勁多； 其他多個品種的櫻花也開始開花了。

天文台3月27日晚7時50分更新九天天氣預報，可見復活節假期天氣欠佳。（天文台圖片)

天文台料日天氣炎熱：28日最高28度、29日最高29度

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，該區天氣炎熱，有一兩陣驟雨。今晚7時50分更新的九天天氣預報顯示，周四（28日）及周五（29日）市區（天文台總部）氣溫剛好也會分別升至28及29度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，並且早晚沿岸有薄霧，即復活節假期首日天氣尚可。

周日有幾陣狂風雷暴 愚人節初時局部地區有雷暴

不過受高空擾動影響，天文台預測周本至下周初華南地區有大驟雨及狂風雷暴。周六（30日）有幾陣驟雨，稍後驟雨較為頻密及局部地區有雷暴；下周日（31日）有驟雨及幾陣狂風雷暴；到復活節假最後日、即下周日（4月1日）愚人節，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。

天文台料隨着高空擾動稍為遠離，下周中期廣東沿岸地區天色好轉，氣溫會上升，到下周二及三（4月2日及3日）市區升上30度，下周四（4月4日）清明節兼兒童節，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎24至29度。

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天文台四位科學主任在天文台《天氣隨筆》發表「三月未完，雨季開鑼？」文章，指出未來數日天氣三大要點：

• 偏南氣流會在本周後期至下週初為本港帶來炎熱的天氣。

• 同時，高空擾動會為華南帶來不穩定天氣，意味大灣區內陸地區雨季開鑼，北上宜提高警惕。

• 本港在星期六稍後時間至星期一間中有驟雨及雷暴，留港同樣要留神。

傳統模式及人工智能模式預報一致：3.30起顯著降雨

文章指出，踏入春季，源自南支西風的高空擾動有時會變得活躍，並為中國南方帶來不穩定天氣，甚至令雨季開鑼。各大最新電腦預測，不論是基於傳統的大氣物理模式還是近期蓬勃發展的人工智能大數據模式的延伸集合預報，均頗為一致地預測3月底至4月初高空擾動會影響華南，並在3月30日左右開始為香港帶來較為顯著的降雨。

天文台指歐洲電腦模式(左)及人工智能模式「伏羲」 (右)的集合預報，均預測3月底至4月初有較高的降雨。(天文台圖片）

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