雨季開鑼｜天文台料復活節長周末假期有驟雨及狂風雷暴　北上注意

偏南氣流會在本週後期至下週初為本港帶來炎熱的天氣。同時，高空擾動會為華南帶來不穩定天氣，意味大灣區內陸地區雨季開鑼，北上宜提高警惕。本港在星期六稍後時間至星期一間中有驟雨及雷暴，留港同樣要留神。



踏入春季，源自南支西風的這連結會以新視窗打開。高空擾動有時會變得活躍並為中國南方帶來不穩定天氣，甚至令雨季開鑼。

各大最新電腦預測，不論是基於傳統的大氣物理模式還是近期蓬勃發展的人工智能大數據模式的延伸集合預報，均頗為一致地預測三月底至四月初高空擾動會影響華南，並在3月30日左右開始為香港帶來較為顯著的降雨，但這是否標誌著香港的雨季隨即開鑼呢？

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事實上，湖南省及浙江省等地在剛過去的星期日及星期一（3月24日至25日）已受到低壓槽影響，出現了猛烈陣風以及冰雹等強對流天氣。隨著大氣中層的南支西風槽加深，加上較強的高空輻散以及低層充足的水汽輸送，對流天氣有機會在星期五開始的復活節長週末假期，連續數天影響華南，特別是內陸地區。屆時天氣會變得較為不穩定，預料有驟雨及狂風雷暴。歐洲集合預報模式亦預測星期六及星期日在珠江口一帶出現閃電的機會較高，表示該區對流天氣活躍。

各大電腦模式一般預料南支西風槽會在星期六稍後至下星期一影響廣東沿岸，該區驟雨會較多。香港位處華南邊陲，內陸的強對流天氣和顯著降雨會否南壓至沿岸並影響本港現時仍有變數，主要視乎南支西風槽向南伸展的幅度，以及高空輻散的具體位置。現時不同電腦預報模式對此仍有頗大分歧，因而導致主要雨區的落點差異很大。

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預報的另一難點，是會否有中尺度天氣系統，例如這連結會以新視窗打開。颮線等強對流天氣系統生成。這些天氣系統尺度較小，目前主流的全球電腦模式都難以準確掌握，預報員往往要待實況觀測數據出現才能判斷它們的走勢和變化。

撇除這些變數，綜合分析圖二和圖三所示的各種可能情景，可以歸納以下幾點：

（一）星期五開始，大灣區一帶的天氣變得不穩定，可能開始有零星的驟雨和雷暴發展；

（二）星期六後期至下星期一（3月29日至4月1日），顯著降雨以至局部地區大雨較大機會移至香港附近的地方，屆時間中有驟雨，雨勢亦可能較大及有雷暴；

（三）若颮線在內陸出現並移至沿岸地區，參考過去類似天氣情況，珠江口一帶有機會出現冰雹及雷暴、強陣風等強對流天氣。

（四）下星期二開始主要的雨區可能移離珠三角一帶，但仍有驟雨。

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值得留意的是，傳統的美國全球模式及天文台試驗運行的人工智能模式「伏羲」，均預測南支西風槽向南擴展幅度較少，而且高空輻散區主要位於廣東內陸，因此在上述過程中沿岸地區的降雨量會明顯較少。即使這個情景真的實現的話，廣東內陸仍會有較多的驟雨，有意北上度假的市民在計劃行程時要特別留意，並要為可能突如其來的惡劣天氣作好準備。

總括而言，春天天氣變化多端，未來一兩日迎來炎熱天氣後，大家要留意本週後期至下週一可能出現的不穩定天氣，請留意天文台的這連結會以新視窗打開。最新天氣預測及這連結會以新視窗打開。「我的天文台」應用程式的天氣推送通知，亦不妨帶備雨具。

原文：三月未完，雨季開鑼？ 作者：郭于庭、黃家興、葉繼豪、葉翎