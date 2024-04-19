天氣｜今日局部地區有雷暴　最高30度　明日至下周六仍有雷暴驟雨

今日（19日）為二十四節氣的穀雨，天文台指出，一股偏南氣流正為廣東西部帶來驟雨及雷暴。同時，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。本港早上有驟雨，東部地區錄得約10毫米雨量。天文台預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約30度。吹和緩至清 勁南至東南風。



天文台一度在凌晨2時57分發出雷暴警告，指新界東部有局部地區雷暴，該警告至凌晨4時取消。



圖為截至4月19日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月18日 香港天文台發出今年首個黃色暴雨警告信號▼



+ 1

低壓槽持續影響 帶來不穩定天氣

天文台指出，一道低壓槽會在未來數日為華南帶來不穩定天氣。隨著低壓槽逐漸靠近沿岸地區，下周初該區雨勢有時頗大及有狂風雷暴。而另一道低壓槽會在下周中後期持續影響華南沿岸。

天文台展望，周末及下周初天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



+ 5

周日及周二狂風雷暴 雨勢有時較大

天文台九天天氣預報顯示，明日（20日）介乎26至30度，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。初時短暫時間有陽光。下周日（21日）最高29度，大致多雲，有幾陣驟雨。稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月19日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（22日）及下周二（22日）均有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。最高氣溫回落，下周一為28度、下周二為27度。下周三（23日）至下周六（27日）均有驟雨及雷暴。下周三及周四最高29度，至下周六回升至31度。