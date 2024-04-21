暴雨｜早上出現水龍捲　天文台傍晚再指強陣風繼襲香港

天文台今日（21日）上午10時發出黃色暴雨警告信號，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。天文台指，在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。至下午1時45分，天文台取消黃色暴雨警告信號。



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【19:47】天文台今日（21日）上午約9時半，於清水灣攝影機中拍攝到水龍捲出現，片段中可見水龍捲由右至左移動。天文台表示，龍捲風是由雷雨雲伸展至地面的一團快速旋轉空氣，於水面上發生的龍捲風就會稱為水龍捲。

【19:10】天文台表示，預料現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日（22及23日）持續為珠江口一帶帶來大雨及狂風雷暴，提醒市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息，公開試考生亦應預留充裕交通時間。

天文台再發特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。(天文台圖片)

【18:40】天文台再發特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，呼籲身處室外市民盡快到安全地方躲避。

【18:29】今日（21日）中午12時13分，半山白加道一棵直徑逾一米的大樹塌下至山頂纜車路軌，山頂纜車需暫停服務。山頂纜車宣佈，纜車服務今日已經暫停，至於明日服務將會另行通知。此外，運輸署表示，城巴15C號線（來往中環天星碼頭及花園道山頂纜車總站）亦暫停服務。

【17:50】天文台表示，在下午5時半左右，大澳錄得每小時超過70公里強陣風。

【16:00】天文預料強陣風繼續吹襲香港。在下午3時45分左右，大澳錄得每小時超過70公里強陣風。

【15:35】港鐵今日（21日）下午3時許表示，由於東鐵綫大學站1號月台（往上水方向）有上蓋設施需要緊急維修，來回方向列車暫時使用大學站2號月台（往紅磡方向）上落客，來往金鐘至羅湖/落馬洲的整體行車時間，額外多3至5分鐘車程。及至下午約4時20分，港鐵指維修工作已完成，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

據了解，今日雷雨期間，大學站北行月台約25米長的上蓋，懷疑被狂風吹毀，變成「露天」範圍，幸無釀傷亡。網上片段可見，有上蓋整塊被吹起，職員在月台戒備。

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【13:45】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【13:00】預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【12:59】黃色暴雨警告現正生效，天文台預料猛烈陣風吹襲香港。今日（21日）中午12時13分，白加道一棵直徑逾一米的大樹塌下至纜車路軌，受影響範圍20乘30米，人員正趕往處理。山頂纜車宣佈，受大雨及特殊天氣影響，山頂纜車已暫停服務。

【12:23】考試及評核局今日發文着「考生們不需擔心」，如考試當日真的遇上惡劣天氣，會因應情況作出特別安排。如在開考前天文台發出黃色暴雨警告時，考試將照常舉行；如發出紅色暴雨警告，一般也會照常舉行，不過可能延期考試，局方一般會於原定開考時間前約兩小時宣布，所有試場主任會將開考時間順延15分鐘。若發出黑色暴雨警告，所有公開考試將會延期舉行。

【11:35】在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。

天文台指，在上午9時30分左右，清水灣有水龍捲報告。（天文台）

【11:31】DSE中學文憑試現正舉行，天文台指受低壓槽影響，今起至本周二（23日）本港間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，提醒考生出門前留意天氣消息及預留充裕交通時間。

香港暴雨產生有三個條件，即當低壓槽﹑高空輻散及高空擾動同時出現，天文台指預測顯示，三個條件這三日都並存，尤其是低壓槽於星期一（22日）及星期二（23日）在廣東沿岸地區徘徊，情況較差。

當低壓槽、高空輻散及高空擾動同時出現，暴雨就有機會發生。（天文台圖片）

【11:05】預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在上午10時55分左右，青洲錄得每小時約85公里的陣風。

【10:19】運輸署表示，由於強風，港珠澳大橋主橋已實施以下特別交通及運輸安排：

(i)港珠澳大橋主橋的快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時50 公里；及

(ii)港珠澳大橋主橋的慢線車速限制由每小時80公里降至每小時50 公里。

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【10:05】預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【10:00】天文台發出黃色暴雨警告信號。

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

【09:00】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【08:40】預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。