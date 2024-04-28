天文台料周一「重見天日」　低壓槽周二再臨　勞動節有狂風雷暴

現時廣東正受低壓槽影響，天文台表示，將會在明日（29日，星期一）減弱，天色較為明朗，部份時間有陽光，氣溫最高回升至攝氏31度。



不過天文台預測另一道低壓槽會在華南北部形成，將在本周中期靠近華南沿岸，一股偏東氣流則同時影響廣東東部沿岸，周二（30日)起天氣不穩定及有雷雨。五一勞動節假期（5月1日）氣溫將較前一日低7度，降至最低23度，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大。隨著高空反氣旋增強，接近周末廣東沿岸天色逐漸好轉，日間炎熱，下周一（5月6日）回升至最高氣溫32度。



強烈季候風信號現正生效

天文台今日（28日）上午6時55分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。到下午1時45分取消。

天文台在中午12時錄得24度，相對濕度89%，紫外線指數是0.5，強度屬於低。預計今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，今晚驟雨減少。吹清勁東風，初時離岸及高地吹強風，稍後轉吹和緩東南風。

展望明日（29日）部份時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，本周二及勞動節假期（30日及5月1日）驟雨漸轉頻密及有雷暴，本周四（5月2日）天氣仍然不穩定。

天文台未來九日天氣預測。（天文台圖片）

周一起連續七日驟雨

未來九天天氣預測方面，明日起一連七日都會有驟雨，周二（30日）起一連三日都是多雲及有驟雨的天氣，當日稍後時間驟雨較為頻密及有狂風雷暴。

勞動節當日氣溫預計為23至27度，比對前夕最高氣溫30度，即是一夜下跌7度，這天將會是多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，這天起會吹東至東南風，風力有4至5級。

下雨天持續至下周日（5日），要到下周一（6日）開始，才會在部份時間有陽光，及日間炎熱，氣溫介乎26至32度。

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