天氣｜今日有一兩陣驟雨最高30度　明日有狂風雷暴及驟雨較頻密

現時影響廣東的低壓槽正逐漸減弱。此外，一股清勁的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港地區今日（29日）大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光，氣溫介乎25至30度。吹和緩至清勁東至東南風，漸轉吹偏南風。



圖為截至4月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周中天氣不穩定 勞動節有狂風雷暴

天文台指出，現時影響廣東的低壓槽會在今日減弱，該區天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在華南北部形成，並在本周中期靠近華南沿岸，同時一股偏東氣流會影響廣東東部沿岸，該區天氣不穩定及有雷雨。隨著高空反氣旋增強，接近周末廣東沿岸天色逐漸好轉 ，日間炎熱。

天文台展望，明日（30日）稍後驟雨漸轉頻密，隨後一兩日天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。接近周末驟雨減少。

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天文台九天天氣預報顯示，明日（30日）最高30度、最低25度， 大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光，稍後驟雨較為頻密及有狂風雷暴。周三（5月1日）勞動節及周四（5月2日）均在23度至27度之間，周三間中有驟雨，雨勢有時較大，初時有狂風雷暴。周四間中有驟雨及幾陣雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月29日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一及周二高達32度 日間炎熱

周五（5月3日）至下周日（5月5日）均有驟雨，短暫時間有陽光；周五最高28度，周六（5月4日）及下周日最高30度。

下周一（5月6日）及下周二（5月7日）最高升至32度、最低26度，均部份時間有陽光，日間炎熱。