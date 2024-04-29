五月天演唱會首場觀眾注意　天文台預測明晚有狂風雷暴　落到五一

天文台表示，隨着一道低壓槽靠近華南沿岸，明日（30日，周二）天氣變化多端，早上短暫時間有陽光，晚上雨勢有時較大及有狂風雷暴，明晚到中環海濱活動空間看台灣組合五月天首場演唱會的觀眾，記得要留意天氣。



到後日（5月1日，周三）勞動節天氣更差，天文台預測會有大驟雨及狂風雷暴，雷暴延續至本周四（5月2日），不穩定的天氣要到周末才會減少驟雨。隨著低壓槽減弱，接近周末廣東沿岸驟雨減少，日間炎熱，下周初最高氣溫32度。



▼4月29日 五月天演唱會會場及附近情況▼



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天文台今日（29日）表示，隨着一道低壓槽靠近華南沿岸，明日稍後及星期三該區有大驟雨及狂風雷暴，星期四天氣仍然不穩定。

未來九天天氣預測。(天文台圖片)

天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上短暫時間有陽光，日間氣溫最高攝氏30度，稍後雨勢有時較大及有狂風雷暴。

明晚到中環海濱活動空間看台灣組合五月天首場演唱會的觀眾，記得要留意天氣。

後日勞動節多雲，間中有驟雨，雨勢有時較大及有狂風雷暴，最低氣溫較前一日低7度。天文台料周四仍然多雲，雨勢減弱，間中有驟雨及幾陣雷暴。

旅遊發展局將於5月1日晚上8時在尖東近岸舉行海上煙火表演，政府當日下午會確認煙火表演會否受天氣影響。

下周氣溫回升至最高32度

一股偏東氣流會在本周中後期影響廣東東部沿岸。隨着低壓槽減弱，接近周末廣東沿岸驟雨減少，日間炎熱。本周五（5月3日）起日間短暫時間有陽光，但也會有驟雨，氣溫回升，下周一及二（5月6及7日）部分時間有陽光，日間炎熱，最高32度。

▼4月28日 港島區驟雨▼

