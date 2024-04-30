天氣｜今午雨勢有時較大　最高31度　與明日勞動節均有狂風雷暴

位於廣東北部的一道低壓槽正向南移動，天文台預料，與其相關的強雷雨區會在今日（30日）下午開始影響沿岸地區。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上短暫時間有陽光，下午雨勢有時較大及有狂風雷暴。最高氣溫約31度。吹和緩南風。



圖為截至4月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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明日最高26度 周四仍有幾陣雷暴

天文台指出，隨著一道低壓槽靠近華南沿岸，今日稍後及明日（5月1日）勞動節，該區有大驟雨及狂風雷暴，星期四（5月2日）天氣仍然不穩定。而一股偏東氣流會在本周中後期影響廣東東部沿岸。隨著低壓槽減弱，接近周末廣東沿岸驟雨減少，日間炎熱。

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天文台九天天氣預報顯示，明日（5月1日）及周四（5月2日）均在23度至26度之間，明日間中有驟雨，雨勢有時較大及有狂風雷暴。周四間中有驟雨及幾陣雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至4月30日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一及周二高達32度 下周三有驟雨

周五（5月3日）至下周日（5月5日）均有驟雨，短暫時間有陽光；周五最高28度，周六（5月4日）及下周日最高30度。

下周一（5月6日）及下周二（5月7日）最高升至32度、最低26度，均部份時間有陽光，日間炎熱。下周三（5月8日）最高31度，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。