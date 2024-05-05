天氣｜天文台預警：珠江口以西雷雨區會在未來數小時影響香港

天文台在今日（5日）凌晨4時發出特別天氣提示，表示預料現時位於珠江口以西及其鄰近海域的雷雨區會在未來數小時影響香港，呼籲市民提高警惕。



天文台指出，高空擾動會在今日繼續為華南帶來大驟雨及狂風雷暴，初時驟雨有時較大及有幾陣狂風雷暴。日間驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。



5月5日清晨5時半的雷達圖顯示，雷雨區正覆蓋新界西及港島。（天文台圖片）

【04:00】天文台：預料現時位於珠江口以西及其鄰近海域的雷雨區會在未來數小時影響香港，市民請提高警惕。

【00:45】天文台：位於廣東西部及其鄰近海域的雷雨區正逐漸東移，預料會在未來兩三小時影響珠江口一帶，市民請留意天氣變化。

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天文台指高空擾動會在今日繼續為華南帶來大驟雨及狂風雷暴；預料高空反氣旋逐漸影響沿岸地區，未來一兩日該區天色較為明朗及炎熱；而一股偏東氣流會在星期三抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨，本週後期沿岸地區風勢較大。

天文台5月5日凌晨4時50分更新九天天氣預報圖，顯示星期日初時驟雨有時較大及有幾陣狂風雷暴。（天文台圖片）

預測本港今日大致多雲，間中有驟雨，初時驟雨有時較大及有幾陣狂風雷暴。日間驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。最高氣溫約29度。吹和緩東風，漸轉吹偏南風。展望未來一兩日部分時間有陽光，日間炎熱。