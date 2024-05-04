將軍澳暴雨｜4小時降雨量390毫米 林超英：突顯天氣隨機性質
撰文：倪清江
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一個強雨區今日（4日）凌晨至早上猶如「瞄準」將軍澳「倒水」，天文台數度發出局部地區大雨報告，由凌晨4時40分至早上8時40分，將軍澳自動氣象站錄得約390毫米雨量，比2023年5月全月的高出1.6倍，或是2022年5月雨量的71%，高過不少年份5月全月雨量。天文台下午表示，將軍澳部分地區的雨量已超過400毫米 。
天文台前台長林超英在Facebook發文指出，暴雨集中在西貢、將軍澳一帶，突顯天氣的隨機性質。
▼5月4日 將軍澳及清水灣大水浸▼
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天文台今早公布
【09:25】天文台：過去一小時，西貢有大暴雨，並錄得超過100毫米雨量。
【08:40】過去一小時，將軍澳有特大暴雨，並已錄得超過140毫米雨量。
【08:15】天文台：過去一小時，將軍澳和清水灣有大暴雨，並已錄得超過100毫米雨量。
【07:45】在截至上午7時35分的過去兩小時，將軍澳及清水灣已錄得超過150毫米雨量。
【07:25】在截至上午7時20分的過去兩小時，西貢區的將軍澳已錄得超過150毫米雨量。
【05:46】天文台指在清晨5時40分的過去一小時，西貢區的將軍澳已錄得超過100毫米雨量。
▼5月4日 西貢大網仔路大暴雨水浸致汽車死火▼
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因此由凌晨約4時40分至早上8時40分的四個小時，單在將軍澳雨量就有約390毫米。截至下午4時半，西貢區累計雨量140毫米「起跳」，當中將軍澳大部份區域雨量超過300毫米，坑口至科大一帶更逾400毫米，高出其他地區數倍。
▼5月4日 清水灣及廈門灣山洪暴發▼
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天文台自1992年設立將軍澳自動氣象站，以5月份計，2014年全月錄得772毫米雨量為最高，2022年則有546毫米，去年只有151.5毫米，因此今早的4小時暴雨，已比去年全月多出1.6倍。
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