天氣｜今日炎熱最高30度　明日至下周二均有驟雨

位於南海北部的高空反氣旋正逐漸增強。同時，廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，本港地區今日（6日）大致多雲。初時局部地區能見度較低，最低氣溫約24度。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約30度，吹微風。



圖為截至5月6日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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明日日間炎熱 周中起風勢較大

天文台指出，高空反氣旋會在今、明兩日為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。同時，該區風勢微弱，日間炎熱。而一股達強風程度的偏東氣流，會在本周中至後期影響廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。預料偏南氣流會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

天文台展望，明日（7日）日間炎熱，局部地區有驟雨。隨後兩、三日風勢較大，亦有幾陣驟雨。

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周四最高26度 下周二再有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（7日） 介乎25至31度，部份時間有陽光，日間炎熱，局部地區有驟雨。周三（8日）大致多雲，有幾陣驟雨，最高28度。周四（9日）及周五（10日）氣溫回落，最高分別為26度及27度，均大致多雲，有一兩陣驟雨。周六（11日）短暫時間有陽光，仍有一兩陣驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月6日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（12日）及下周一（13日）氣溫回升，最高分別為30度及31度，均大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱。下周二（14日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。