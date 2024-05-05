立夏｜暴雨過後天色好轉　天文台預測周三起連續7日多雲及有驟雨

本港昨日（4日）受暴紅、黃雨天氣影響，多區出現水浸。今日（5日）是廿四節氣中的立夏，天文台表示，今早天色好轉，氣溫普遍較昨日高2至4度。



高空反氣旋會在未來一兩日，為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣，該區風勢微弱，日間炎熱。一股達強風程度的偏東氣流，會在本周中至後期影響廣東沿岸，有幾陣驟雨。天文台預測由本周三（8日）起連續七日都是多雲及有驟雨，並在下周佛誕假期前夕（14日）有幾陣驟雨和局部地區有雷暴。



回顧昨天的降雨情況，本港偏東部的降雨量最大，最高達每小時400至500毫米紀錄，尤其在將軍澳，其餘大部分地區都有每小時100至140毫米的雨量紀錄。昨晚10時至今晨5時，天文台普遍沒有或少部分錄得的雨量紀錄，至今晨6至7時這兩小時，廣泛地區每小時有0.5至10毫米的雨量紀錄，由上午8時至中午12時半都沒有雨量紀錄。

今日（5日）上午7時錄得過去一小時有少於10毫米的雨量紀錄。（天文台圖片）

▼5月4日 將軍澳及清水灣大水浸▼



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天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸減弱，本港今早天色好轉，氣溫普遍較昨日高2至4度，大致多雲。下午部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，吹輕微至和緩東至東南風。

天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣，該區風勢微弱，日間炎熱。一股達強風程度的偏東氣流會在本周中至後期，影響廣東沿岸，將有幾陣驟雨。此外，預料偏南氣流會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣預測，本周一及二（6、7日）部分時間有陽光，日間炎熱，隨後兩三日風勢較大，亦有幾陣驟雨。由本周三（8日）開始，天文台預測都是有驟雨，首三日大致多雲，有幾陣或一兩陣驟雨，本周六（11日）起連續三日會有短暫陽光，及有一兩陣或幾陣驟雨，下周二（14日）是佛誕假期前夕，預測多雲有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。