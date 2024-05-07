天氣｜今日炎熱最高31度　有一兩陣驟雨　明日局部地區有雷暴

廣東沿岸風勢微弱。同時，一道雲帶正覆蓋廣東。天文台預測，本港地區今日（7日）大致多雲，有一兩陣驟雨。初時局部地區能見度較低，最低氣溫約25度。日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約31度。吹微風，稍後轉吹和緩東風。



圖為截至5月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來兩三日雲量增多 周中風勢較大

天文台指出，一股偏東氣流會在未來兩、三日影響廣東沿岸，該區雲量增多及有幾陣驟雨。預料一股偏南氣流會在周末至下周初為華南沿岸帶來炎熱的天氣，該區亦有幾陣驟雨。而一道低壓槽會在下周初影響廣東。

天文台展望，明日（8日）多雲及有幾陣驟雨。隨後一、兩日風勢較大。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月7 日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台九天天氣預報顯示，明日（8日）多雲，局部地區有雷暴，最高28度。周四（9日）及周五（10日）氣溫回落，均介乎23至27度，周四日間部份時間天色明朗，周五有一兩陣驟雨。周六（11日）短暫時間有陽光，初時有一兩陣驟雨。

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母親節至佛誕多雲有雨 下周二再有雷暴

下周日（12日）母親節至下周三（15日）的佛誕，連日均大致多雲，有幾陣驟雨。除下周一（13日）最高達30度，其餘日子最高均為29度，其中下周二（14日）局部地區有雷暴。