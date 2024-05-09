天氣｜今日短時間有陽光最高27度　明有驟雨　母親節至佛誕有雷暴

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（9日）大致多雲。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎23至27度。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。



圖為截至5月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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明日風勢頗大 周末期間炎熱

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在今、明兩日繼續影響廣東沿岸，該區雲量較多。預料偏東氣流會在周末期間，逐漸被一股偏南氣流取代，沿岸地區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。受高空擾動影響，下周初至中期華南沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

天文台展望，明日（10日）風勢頗大。星期六短暫時間有陽光。 下周初天氣漸轉不穩定。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月9日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台九天天氣預報顯示，明日（10日）介乎23至26度，並至下周四（16日）均有驟雨。周六（11日） 短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高29度。

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母親節最高30度 佛誕27度

下周日（12日）母親節大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，最高30度。下周一（13日）至下周三（15日）的佛誕均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。其中佛誕當日料介乎23至27度。下周四（16日）及下周五（17日）仍有一兩陣驟雨。