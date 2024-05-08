屯門公路上空現仰望天空可愛小狗　天文台：夏天常見的晴天積雲

過去兩天，部分時間天晴，有市民途經屯門公路拍攝到半空的積雲，呈現一只小狗的形狀，而且看似正在仰望天空，吸引天文台轉載照片並解釋這是晴天積雲，在夏天比較常見。

另外，天文台今日（8日）表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸，該區雲量較多。預測明日（9日）天氣大致多雲，日間部分時間天色明朗，下周日（12日）母親節亦大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



5月6日，市民在屯門公路拍攝到積雲，天文台引用圖片解釋積雲屬於低雲族，通常夏天會多一些見到，體積及形狀都變化萬千。（天文台轉載Bobo Wong圖片）

天文台今晚在其Facebook發文表示，「呢隻好似喺藍天仰望嘅狗狗，係晴天積雲（Fine weather cumulus cloud）！積雲屬於低雲族，通常夏天會多啲見到，體積同形狀都變化萬千，大家又見過有咩特別形狀嘅積雲？」

天文台網頁有文章解釋，積雲屬於低層雲族，一般常見於夏天，高度在約300至1,000公尺之間。積雲的體積可大可小，形狀更是變化萬千，雲底多為平坦，頂部呈塔狀，受到太陽直射的部份，顯得十分明亮，其他部份則較暗淡，天朗氣清的時候，在藍天的襯托下，積雲尤如一朵朵雪白的棉花懸浮在空中，形成很美麗的構圖。

未來九天天氣預測。（天文台）

天文台又表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸，該區雲量較多。預料偏東氣流會在周末期間逐漸被一股偏南氣流取代，沿岸地區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。受高空擾動影響，下周初至中期華南沿岸天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

本港今晚有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。明日（9日）日間部分時間天色明朗，氣溫介乎23至26度，吹和緩偏東風，晚間風勢逐漸增強。本周五（10日）亦是大致多雲，有一兩陣驟雨。

未來九天天氣方面，由本周六（11日）起，一連七日都是驟雨天，下周日（12日）母親節的氣溫再次升上「三字頭」，最高有30度，當日日間短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴，天文台預測到下周三（15日）佛誕假期都會在局部地區有雷暴。