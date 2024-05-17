天氣｜今大致多雲最高29度　明起8天有驟雨　下周初雨勢有時較大

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（17日）大致多雲。日間部份時間有陽光。最高氣溫約29度 。吹和緩至清勁東風。



圖為截至5月17日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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廣闊低壓槽帶來不穩定天氣

天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在今、明兩日繼續影響廣東 。預料一道廣闊低壓槽會在星期日（19日）至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴。受偏南氣流影響，下周中至後期該區仍有驟雨。

天文台展望，星期六（18日）短暫時間有陽光，隨後兩、三日驟雨增多，雨勢有時較大。下周中期仍有驟雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月17日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台九天天氣預報顯示，明日（18日）短暫時間有陽光，及有一兩陣驟雨，介乎24至28度，當日起至下周六（25日）均連日有驟雨。

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下周日至周三有雷暴 周一及周二狂風雷暴

下周日（19日）至下周三（22日）有雷暴，周日至下周二（21日）最高氣溫均為27度。其中，周日稍後時間稍後驟雨較多；下周一（20日）是二十四節氣之一的「小滿」，與下周二更有幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。

下周三（22日）仍有幾陣驟雨及雷暴。下周四（23日）至下周六仍有驟雨，下周五（24日）及周六短暫時間有陽光，最高氣溫回升至30度。