天氣｜今日有驟雨雷暴　部份地區雨勢較大　周四及周五驟雨較多

本港繼昨日（21日）先後發出黃色、紅色暴雨警告信號後，天文台指一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日（22日）多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，部份地區雨勢較大，氣溫介乎25至28度。吹和緩東至東南風。



圖為截至5月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼



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接近周末天氣不穩定 下周初再受低壓槽影響

天文台指出，一道低壓槽會在未來一、兩日在南海北部及廣東沿岸地區徘徊，該區有驟雨及雷暴。而高空擾動會在接近周末為華南沿岸帶來不穩定天氣。隨著高空擾動遠離，廣東沿岸周末期間仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽會在下周初影響華南。

天文台展望，未來兩、三日仍然有驟雨，星期四（23日）稍後至星期五（24日）驟雨較多。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月22日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月4日 將軍澳清晨雨量一小時逾100毫米▼



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周末期間短暫有陽光 周五及下周一、二有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（23日）至下周四（30日）均大致多雲，有幾陣驟雨，其中周五（24日）更有雷暴，雨勢有時較大；下周一（27日）及下周二（28日）有幾陣驟雨及雷暴。周六（25日）及下周日（26日）仍有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。連日最低氣溫介乎24至26度，最高介乎28度至31度。